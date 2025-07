Como tirar as manchas do vaso sanitário de forma fácil e sem produtos caros

Para eliminá-las, não é preciso investir em produtos caros ou recorrer a fórmulas químicas fortes

Ruan Monyel - 30 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dicas da Eliana)

Manchas no vaso sanitário são um dos incômodos mais comuns na limpeza do banheiro, afinal, elas insistem em aparecer mesmo com todo cuidado.

Mesmo com a faxina em dia, é comum surgirem marcas amareladas ou acinzentadas, causadas pelo acúmulo de resíduos, calcário ou ferrugem da água.

Essas manchas, além de prejudicarem a aparência do banheiro, podem passar a impressão de sujeira e descuido, mesmo em ambientes limpos.

O que muita gente não sabe é que, para eliminá-las, não é preciso investir em produtos caros ou recorrer a fórmulas químicas fortes e agressivas.

Como tirar as manchas do vaso sanitário de forma fácil e sem produtos caros

Existe um truque simples e caseiro que pode devolver o brilho ao vaso sanitário em poucos minutos, usando itens que você provavelmente já tem em casa.

O segredo está na combinação poderosa de bicarbonato de sódio e vinagre branco. Esses dois ingredientes criam uma reação efervescente que ajuda a soltar a sujeira incrustada.

Além disso, o método é ecológico, econômico e muito eficaz, dispensando o uso de alvejantes ou desinfetantes abrasivos que podem danificar o vaso.

Para aplicar a técnica, o primeiro passo é despejar cerca de meia xícara de bicarbonato de sódio diretamente no vaso sanitário, garantindo que ele se espalhe pelas áreas mais manchadas.

Em seguida, adicione lentamente um copo de vinagre branco por cima. A mistura irá efervescer, e é exatamente essa reação que ajuda a soltar as impurezas mais resistentes.

Deixe a solução agir por pelo menos 15 minutos. Durante esse tempo, a espuma vai penetrar nas manchas e facilitar a remoção sem necessidade de esforço excessivo.

Após a pausa, utilize uma escova sanitária para esfregar as laterais e o fundo do vaso, assim, você perceberá que as manchas sairão com muito mais facilidade.

Por fim, dê descarga para enxaguar e pronto! O vaso estará visivelmente mais limpo, sem odor forte e com aparência de novo.

Além de ser simples e rápido, esse método pode ser repetido semanalmente como parte da manutenção da limpeza do banheiro.

