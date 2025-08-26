Com mão de obra em falta no Brasil, profissão tem salários que podem chegar a R$ 20 mil

Empresas encaram falta de profissionais que tem gerado aumento de salários e oportunidades em velocidade recorde

Magno Oliver - 26 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A evolução da tecnologia e a chegada da inteligência artificial no Brasil trouxeram novos desafios para empresas, indústrias e o mercado de trabalho. E um dos principais deles está relacionado à proteção de dados, o que acabou aquecendo ainda mais o mercado de cibersegurança.

A profissão de especialista na área se tornou uma das mais promissoras e bem pagas do país no momento. Devido à falta de mão de obra qualificada, os salários para especialistas em cibersegurança podem chegar a R$ 20 mil mensais, a depender da região.

Empresas disputam esses profissionais para proteger seus sistemas da digitalização acelerada, contra ataques e invasões de hackers. A demanda supera a oferta, gerando um cenário favorável para quem busca trabalho na profissão.

Os especialistas em cibersegurança trabalham na prevenção, detecção e resposta a incidentes digitais. Além do alto salário, a área oferece possibilidades de atuação em empresas privadas, órgãos públicos e consultorias. A profissão exige atualização constante para acompanhar as inovações e ameaças do ambiente online.

Leis como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) exigem que empresas invistam em segurança, elevando a demanda de atuantes na área. O Brasil passa por um déficit de profissionais da área com estimativas que apontam cerca de 150 mil vagas abertas no setor de tecnologia.

Na atuação desses profissionais, suas tarefas incluem monitorar vulnerabilidades, implementar firewalls, realizar testes de invasão e responder a incidentes de segurança. Também colaboram com equipes de TI para desenvolver políticas de segurança e treinar funcionários, combinando habilidades técnicas com visão estratégica.

