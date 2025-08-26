Os signos que estão com a vitória garantida depois de passar por muitos apertos

Depois de lutas e incertezas, eles podem encontrar caminhos de sucesso e colher recompensas por toda a paciência e persistência

Gabriella Licia - 26 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

O céu desta semana traz uma Lua Crescente em Libra, em conjunção com Marte, acendendo a chama da coragem e da ação. Esse aspecto mexe com relações e decisões importantes, enquanto a quadratura da Lua com Júpiter em Câncer pode causar exageros, mas também abre espaço para ganhos inesperados.

Já Vênus em Leão, em harmonia com Saturno, Urano e Netuno, reforça que o amor e o dinheiro podem andar lado a lado quando se tem maturidade para lidar com mudanças.

Nesse cenário, alguns signos que vinham enfrentando dias difíceis agora sentem a maré virar. Depois de lutas e incertezas, eles encontram caminhos de vitória e colhem recompensas por toda a paciência e persistência. Confira abaixo!

Os signos que estão com a vitória garantida depois de passar por muitos apertos:

Câncer

Cancerianos, regidos pela água e pela Lua, sabem o que é carregar peso emocional. Nos últimos tempos, vocês se dedicaram além da conta e muitas vezes não tiveram reconhecimento.

Agora, com Júpiter em seu signo em destaque, as vitórias chegam: reconhecimento no trabalho e mais equilíbrio afetivo. Dica: confie no fluxo, sem cair no drama do excesso.

Escorpião

Escorpianos são intensos e resilientes como poucos. A conjunção Lua–Marte em Libra traz à tona decisões ligadas a parcerias e finanças, algo que vocês vinham empurrando.

A boa notícia é que esse movimento abre portas de transformação, garantindo vitórias inesperadas.

Dica: soltem o que já não serve. Há renascimento vindo.

Capricórnio

O signo da disciplina e da estratégia colhe os frutos do esforço agora. Com Vênus em Leão em trígono com Saturno, regente de vocês, a vitória chega na forma de reconhecimento e estabilidade material.

Projetos antigos ganham fôlego e o amor também pode surpreender.

Dica: permita-se comemorar mais, não viva só para o trabalho.

Áries

Arianos, regidos por Marte, sentem com intensidade a conjunção da Lua com seu planeta regente.

Isso significa que a coragem será recompensada. Após uma fase de instabilidade, o céu garante vitórias rápidas, seja em projetos pessoais, seja em decisões amorosas.

Dica: aja sem impulsividade, a pressa pode sabotar conquistas já em andamento.

