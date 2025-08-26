Reta final para inscrições em processo seletivo de Rio Verde com salário de R$ 5 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Termina nesta terça-feira (26) o prazo de inscrições para o processo seletivo do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech).

A seleção é para contratação imediata e formação de cadastro de reserva no cargo de Analista em Saúde / Enfermeiro(a), com atuação no Hemocentro Regional de Rio Verde Janielly Regina do Nascimento – HEMOGO Rio Verde.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site idtech.org.br, na seção “Trabalhe Conosco”, sem taxa de inscrição.

O salário oferecido é de R$ 5.035 e as vagas são inclusivas, também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

A avaliação dos candidatos ocorrerá em duas etapas online: avaliação de conhecimentos gerais e específicos e avaliação curricular, seguida de entrevista por competência.

A contratação será pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com benefícios como vale alimentação, seguro de vida e convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do processo seletivo.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

