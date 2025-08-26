Reta final para inscrições em processo seletivo de Rio Verde com salário de R$ 5 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 26 de agosto de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Termina nesta terça-feira (26) o prazo de inscrições para o processo seletivo do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech).

A seleção é para contratação imediata e formação de cadastro de reserva no cargo de Analista em Saúde / Enfermeiro(a), com atuação no Hemocentro Regional de Rio Verde Janielly Regina do Nascimento – HEMOGO Rio Verde.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site idtech.org.br, na seção “Trabalhe Conosco”, sem taxa de inscrição.

O salário oferecido é de R$ 5.035 e as vagas são inclusivas, também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

A avaliação dos candidatos ocorrerá em duas etapas online: avaliação de conhecimentos gerais e específicos e avaliação curricular, seguida de entrevista por competência.

A contratação será pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com benefícios como vale alimentação, seguro de vida e convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do processo seletivo.

