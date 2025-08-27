Adeus aos óculos? Nova técnica sem laser e sem cortes promete corrigir a visão em segundos

Novo tratamento já é apontado como marco histórico na área de cuidados com a visão

Magno Oliver - 27 de agosto de 2025

(Foto: Freepik)

Ter uma visão perfeita sem precisar depender de óculos ou lentes convencionais de contato parecia um sonho distante para muita gente, não é mesmo? Só que um novo avanço científico divulgado por um grupo de cientistas mostrou que essa realidade pode mudar completamente.

Pesquisadores americanos desenvolveram uma técnica revolucionária que promete corrigir problemas de visão em poucos segundos, sem dor, sem cortes e sem o uso de laser. O novo método utiliza lentes de contato de platina, responsáveis por fornecer um molde para remodelar a córnea deformada do paciente.

Diferente das cirurgias tradicionais, como o LASIK, a técnica não faz incisões cirúrgicas e nem desgasta o tecido ocular. Segundo os pesquisadores responsáveis, o procedimento é rápido, minimamente invasivo e oferece resultados duradouros. A sensação é de visão renovada.

A remodelação ocorre de forma natural, guiada pelas lentes especiais que corrigem o formato da córnea ao entrar em contato com o olho. Esse avanço pode beneficiar milhões de pessoas que sofrem com problemas visuais, como astigmatismo e miopia.

Além disso, em outros experimentos, a equipe demonstrou que a nova técnica pode ser capaz de reverter parte da turvação da córnea causada por produtos químicos, sendo esta uma condição que atualmente só é tratável por meio de um transplante completo de córnea. O tratamento ainda está em fase de análise e os primeiros testes mostraram taxas de eficácia altamente animadoras e muito eficazes.

