Confira produtos que podem ser encontrados na loja onde tudo custa R$ 7 em Anápolis

Gabriella Pinheiro - 27 de agosto de 2025

Imagens mostram produtos oferecidos na Casa Mais Anápolis. (Foto: Divulgação)

Inaugurada nesta quarta-feira (27), em Anápolis, a loja Casa Mais Anápolis movimentou a cidade durante a manhã ao apresentar diversos produtos por um preço único de R$ 7.

Localizado na Rua 14 de Julho, nº 805, no Centro, o estabelecimento chegou com a proposta de unir praticidade e economia, oferecendo itens variados para diferentes necessidades.

Por lá, é possível, por exemplo, encontrar diversas opções de copos — como para sucos e refrigerantes, para chope, de whisky e taças para vinho — todos pelo mesmo preço e em diferentes modelos.

Além disso, o ambiente disponibiliza sabonete líquido, dispenser, aromatizantes de ambiente de diferentes fragrâncias, mini espelhos e brinquedos tanto masculinos quanto femininos.

O local ainda oferece diversas opções de itens de cozinha, como tábuas de corte, cestas de inox, luvas térmicas, raladores, xícaras, kits de garfos, colheres e facas (com 6 unidades cada), garrafas de água, processadores de alimentos, xícaras com pires, potes de diferentes modelos e tipos, conchas, colheres de silicone, pratos e diversos outros utensílios.

Há ainda uma variedade de produtos de decoração, utilidades, itens para pets e artigos de organização para a casa. O comércio funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 19h, e aos sábados, das 08h às 17h.

