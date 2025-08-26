Casa Mais Anápolis inaugura loja com preço único de R$ 7,00 no Centro da cidade

Para iniciar com o pé direito, 100 primeiros clientes poderão adquirir uma panela de pressão pelo mesmo valor fixado

Gabriella Licia - 26 de agosto de 2025

Loja fica localizada no Centro de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A cidade de Anápolis ganha nesta quarta-feira (27) uma nova opção para quem busca praticidade e economia no dia a dia. A Casa Mais Anápolis abre as portas na Rua 14 de Julho, nº 805, no Centro, trazendo uma proposta inovadora: todos os produtos da loja serão vendidos a um preço fixo de apenas R$ 7.

Com um conceito acessível e funcional, a Casa Mais Anápolis oferece utilidades variadas e itens para diferentes necessidades, sempre priorizando o bom custo-benefício. A estratégia de preço único tem atraído consumidores em várias regiões do país e agora chega ao coração de Anápolis como alternativa prática para quem deseja qualidade sem gastar muito.

Para marcar a inauguração, a loja preparou uma ação especial: os 100 primeiros clientes poderão adquirir uma panela de pressão pelo valor simbólico de R$ 7, limitada a uma unidade por CPF. A promoção será válida exclusivamente no dia da abertura, o que deve movimentar o comércio local e atrair grande público.

Além do valor acessível, a variedade é um dos diferenciais da loja. São produtos de diversas categorias que atendem desde o lar até o uso pessoal, todos reunidos em um mesmo espaço. O posicionamento da Casa Mais Anápolis reforça o compromisso de democratizar o consumo e facilitar a vida dos clientes.

A Casa Mais Anápolis também já está presente no Instagram, onde compartilha novidades, ofertas e dicas. A expectativa é de que a loja se torne rapidamente referência em preços competitivos e variedade em Anápolis. A inauguração acontece nesta quarta-feira (27), no Centro da cidade, e promete surpreender quem passar pela região.