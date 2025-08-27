Homem é preso após ser flagrado “se tocando” em frente a colégio em Goiânia

Conforme apurado pelo Portal 6, suspeito já teria sido denunciado diversas vezes e foi filmado praticando ato obsceno

Da Redação Da Redação -
Homem é preso após ser flagrado "se tocando" em frente a colégio em Goiânia
Homem foi preso em flagrante após ato obsceno em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (27), após ser filmado se masturbando nas proximidades de um colégio particular, no Setor Marista de Goiânia.

Conforme imagens recebidas pelo Portal 6, é possível ver o homem praticando o ato libidinoso em ato público. Ele tenta se esconder atrás de uma árvore, mas ainda é visível a ação obscena.

Além disso, o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais afirmou já ter recebido várias denúncias anônimas sobre o suposto autor.

Assim, deram início às investigações e agora, conseguiram prendê-lo com o auxílio das filmagens.

Ele foi levado para uma delegacia de Goiânia, para as devidas providências legais. Ele deve ser indiciado por praticar ato obsceno em local público e importunação sexual.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias