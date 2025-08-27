Homem é preso após ser flagrado “se tocando” em frente a colégio em Goiânia
Conforme apurado pelo Portal 6, suspeito já teria sido denunciado diversas vezes e foi filmado praticando ato obsceno
Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (27), após ser filmado se masturbando nas proximidades de um colégio particular, no Setor Marista de Goiânia.
Conforme imagens recebidas pelo Portal 6, é possível ver o homem praticando o ato libidinoso em ato público. Ele tenta se esconder atrás de uma árvore, mas ainda é visível a ação obscena.
Além disso, o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais afirmou já ter recebido várias denúncias anônimas sobre o suposto autor.
Assim, deram início às investigações e agora, conseguiram prendê-lo com o auxílio das filmagens.
Ele foi levado para uma delegacia de Goiânia, para as devidas providências legais. Ele deve ser indiciado por praticar ato obsceno em local público e importunação sexual.
