Homem é preso após ser flagrado “se tocando” em frente a colégio em Goiânia

Conforme apurado pelo Portal 6, suspeito já teria sido denunciado diversas vezes e foi filmado praticando ato obsceno

Da Redação - 27 de agosto de 2025

Homem foi preso em flagrante após ato obsceno em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (27), após ser filmado se masturbando nas proximidades de um colégio particular, no Setor Marista de Goiânia.

Conforme imagens recebidas pelo Portal 6, é possível ver o homem praticando o ato libidinoso em ato público. Ele tenta se esconder atrás de uma árvore, mas ainda é visível a ação obscena.

Além disso, o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais afirmou já ter recebido várias denúncias anônimas sobre o suposto autor.

Assim, deram início às investigações e agora, conseguiram prendê-lo com o auxílio das filmagens.

Ele foi levado para uma delegacia de Goiânia, para as devidas providências legais. Ele deve ser indiciado por praticar ato obsceno em local público e importunação sexual.

