Briga entre “amigos” em Aparecida de Goiânia termina com homem esfaqueado e jovem preso em flagrante

Vítima e autor se conheceram em Brasília e teriam se mudado juntos para Goiás três semanas antes

Augusto Araújo - 09 de agosto de 2025

Homem foi esfaqueado por jovem que conhecera em Brasília. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (08) após esfaquear um homem, de 35 anos, no pátio de um posto de combustíveis na Avenida Rio Claro, no Jardim Rio Grande, em Aparecida de Goiânia.

Em depoimento, a vítima afirmou que conheceu o autor em Brasília e que teriam se mudado juntos para Goiás há cerca de três semanas.

Na noite do crime, eles consumiam bebidas alcoólicas no local quando, segundo o suspeito, o homem passou a ameaçá-lo, dizendo que o esperaria dormir para esfaqueá-lo.

Ainda de acordo com o relato do preso, a discussão evoluiu para agressões físicas, momento em que ele desferiu golpes de faca contra a vítima. Ela foi ferida no braço, peito e cabeça.

O jovem alegou que a arma utilizada, um canivete, pertencia à vítima, mas estava na posse do autor no momento do ataque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o ferido ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), devido à gravidade dos ferimentos.

O canivete foi apreendido e o suspeito conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito antes de ser levado à delegacia. A Polícia Civil autuou o homem em flagrante por tentativa de homicídio.

