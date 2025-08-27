Lista completa de feriados em novembro: veja quando vai cair e se haverá folga no dia

Este é um mês marcado por datas importantes e cada folga pode fazer diferença na rotina

Pedro Ribeiro - 27 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os feriados em novembro sempre despertam interesse porque muita gente já começa a planejar viagens, momentos de descanso ou até organizar compromissos de família.

E não é à toa: em um mês marcado por datas importantes, cada folga pode fazer diferença na rotina.

Mas afinal, quais são os feriados em novembro, em que dia da semana eles caem e será que vai dar para emendar com o final de semana? Vamos conferir juntos.

Novembro traz duas datas que são comemoradas em todo o Brasil. A primeira delas é o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. Em 2025, ele cai em um domingo, o que significa que, infelizmente, não haverá uma folga extra no meio da semana.

Já o segundo feriado nacional é o da Proclamação da República, no dia 15 de novembro. Em 2025, ele será em um sábado, o que novamente diminui a chance de prolongar o descanso para a maioria das pessoas que trabalham de segunda a sexta-feira.

Feriados em novembro nos estados e municípios

Além dos feriados nacionais, cada estado e município pode ter datas específicas que variam de região para região. Algumas cidades, por exemplo, comemoram aniversários ou datas religiosas em novembro, o que amplia a lista de folgas possíveis. Por isso, é sempre importante conferir o calendário local para não ser pego de surpresa.

Vale a pena se planejar mesmo sem emenda

Mesmo que os feriados em novembro de 2025 não caiam em dias tão estratégicos, ainda vale a pena se planejar. Muitas famílias aproveitam essas datas para visitar cemitérios, participar de missas ou simplesmente reunir parentes e amigos. Além disso, pode ser a chance perfeita para descansar, organizar a casa ou até colocar em dia tarefas que ficam de lado na correria do dia a dia.

Como aproveitar melhor os feriados em novembro

Para não deixar passar em branco, uma boa ideia é se organizar com antecedência. Faça listas de atividades que gostaria de realizar, reserve um tempo para o lazer e, se possível, prepare momentos de autocuidado. Afinal, mesmo que a folga caia no final de semana, é uma oportunidade de dar mais significado ao descanso.

Os feriados em novembro de 2025 podem não oferecer longos períodos de descanso, mas ainda são datas importantes no calendário. Seja para reflexão, celebração ou simplesmente para recarregar as energias, o que importa é aproveitar cada momento da melhor forma possível.

