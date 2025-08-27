Não é com água sanitária, nem cloro: o truque para eliminar o mofo das paredes brancas

Esses problemas são eternos nas nossas casas, mas agora trouxemos as soluções definitivas para te ajudar nessa

Magno Oliver - 27 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube / Canal Quartzolit)

Manchas de mofo em paredes brancas são um problema comum em muitas residências e todo mundo sabe o quão complexo é para remover. Elas comprometem a aparência da casa e podem causar problemas respiratórios graves, se não forem tratadas corretamente.

Apesar da variedade de produtos disponíveis no mercado, muitas soluções prometem eficácia, mas nem sempre entregam o resultado esperado.

E um método simples, seguro e eficiente bombou no TikTok de profissionais de limpeza e saúde e trouxe uma solução que resolve mesmo o problema.

Trata-se do uso do vinagre branco para a eliminação completa do mofo. Por possuir propriedades antifúngicas comprovadas, ele age diretamente na raiz do problema, evitando que as manchas retornem.

O vinagre penetra na parede, elimina as colônias e ajuda a prevenir novas formações. Além disso, por ser um ingrediente natural, é considerado uma alternativa mais segura para ambientes com crianças e animais.

Para aplicar, você vai colocar o vinagre puro em um borrifador, aplicar sobre a região afetada e deixar agir por 15 minutos. Em seguida, esfregue levemente com um pano limpo ou escova macia. Para manchas mais resistentes, repita o processo até a remoção completa.

