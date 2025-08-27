Não é com água sanitária, nem cloro: o truque para eliminar o mofo das paredes brancas
Esses problemas são eternos nas nossas casas, mas agora trouxemos as soluções definitivas para te ajudar nessa
Manchas de mofo em paredes brancas são um problema comum em muitas residências e todo mundo sabe o quão complexo é para remover. Elas comprometem a aparência da casa e podem causar problemas respiratórios graves, se não forem tratadas corretamente.
Apesar da variedade de produtos disponíveis no mercado, muitas soluções prometem eficácia, mas nem sempre entregam o resultado esperado.
E um método simples, seguro e eficiente bombou no TikTok de profissionais de limpeza e saúde e trouxe uma solução que resolve mesmo o problema.
Não é com água sanitária, nem cloro: o truque para eliminar o mofo das paredes brancas
Trata-se do uso do vinagre branco para a eliminação completa do mofo. Por possuir propriedades antifúngicas comprovadas, ele age diretamente na raiz do problema, evitando que as manchas retornem.
Leia também
- Confira o resultado da Dupla Sena 2852 desta quarta-feira (27); prêmio é de R$ 5 milhões
- Confira o resultado da Quina 6811 desta quarta-feira (27); prêmio é de R$ 600 mil
- Signos que vão atrair muito dinheiro e viver um salto financeiro ainda este mês
- Ranking dos 10 carros mais vendidos no Brasil em agosto (nenhum é da Chevrolet)
O vinagre penetra na parede, elimina as colônias e ajuda a prevenir novas formações. Além disso, por ser um ingrediente natural, é considerado uma alternativa mais segura para ambientes com crianças e animais.
Para aplicar, você vai colocar o vinagre puro em um borrifador, aplicar sobre a região afetada e deixar agir por 15 minutos. Em seguida, esfregue levemente com um pano limpo ou escova macia. Para manchas mais resistentes, repita o processo até a remoção completa.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!