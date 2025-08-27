Processo seletivo em Goiás está com inscrições abertas; salários chegam a R$ 10 mil, além de benefícios

Candidatos devem estar atentos ao edital para não perderem nenhum dos prazos

Davi Galvão - 27 de agosto de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Conselho e Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems) já está com as inscrições abertas para um processo seletivo com salários de até R$ 10 mil.

As vagas são para assessor técnico (02), apoiador (01) e auxiliar administrativo (02).

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (02), exclusivamente através do site oficial.

Para as vagas de assessor técnico, o salário é de R$ 10 mil. Para apoiador, a remuneração é de R$ 3.300 com vínculo de Pessoa Jurídica. Já o cargo de auxiliar administrativo oferece salário de R$ 3.286, além de R$ 660 de vale-alimentação.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do processo seletivo.

