Processo seletivo em Goiás está com inscrições abertas; salários chegam a R$ 10 mil, além de benefícios
Candidatos devem estar atentos ao edital para não perderem nenhum dos prazos
O Conselho e Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems) já está com as inscrições abertas para um processo seletivo com salários de até R$ 10 mil.
As vagas são para assessor técnico (02), apoiador (01) e auxiliar administrativo (02).
As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (02), exclusivamente através do site oficial.
Para as vagas de assessor técnico, o salário é de R$ 10 mil. Para apoiador, a remuneração é de R$ 3.300 com vínculo de Pessoa Jurídica. Já o cargo de auxiliar administrativo oferece salário de R$ 3.286, além de R$ 660 de vale-alimentação.
Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular.
Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do processo seletivo.
