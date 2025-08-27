Processo seletivo em Goiás está com inscrições abertas; salários chegam a R$ 10 mil, além de benefícios

Candidatos devem estar atentos ao edital para não perderem nenhum dos prazos

Davi Galvão Davi Galvão -
Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Conselho e Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems) já está com as inscrições abertas para um processo seletivo com salários de até R$ 10 mil.

As vagas são para assessor técnico (02), apoiador (01) e auxiliar administrativo (02).

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (02), exclusivamente através do site oficial.

Para as vagas de assessor técnico, o salário é de R$ 10 mil. Para apoiador, a remuneração é de R$ 3.300 com vínculo de Pessoa Jurídica. Já o cargo de auxiliar administrativo oferece salário de R$ 3.286, além de R$ 660 de vale-alimentação.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do processo seletivo.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

