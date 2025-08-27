Unifesp abre vagas em cursos de especialização gratuitos e a distância com certificados válidos em todo o país

As especializações são uma chance de crescimento acadêmico e profissional para candidatos de diferentes áreas

Pedro Ribeiro - 27 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os cursos de especialização gratuitos são uma oportunidade única para quem deseja investir na carreira sem gastar nada.

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), anunciou a abertura de 800 vagas em três cursos de pós-graduação na modalidade a distância.

Com certificados válidos em todo o território nacional

A Unifesp está oferecendo três opções de cursos de especialização gratuitos:

• Cultura Oceânica e Sustentabilidade na Educação Básica (360h), voltado para professores, alinhado à Base Nacional Comum Curricular e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

• Informática em Saúde (520h), destinado a profissionais das áreas de saúde, biológicas, exatas e humanas, abordando sistemas de informação, telemedicina e prontuário eletrônico.

• Saúde Mental, Imigração e Interculturalidade (445h), indicado para profissionais que atuam com imigrantes, refugiados e apátridas, oferecendo ferramentas da abordagem intercultural psicodinâmica.

Quem pode participar

Os cursos de especialização gratuitos são voltados a candidatos que possuam diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC. Além disso, 30% das vagas são reservadas para ações afirmativas, contemplando candidatos negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e população trans.

Como se inscrever