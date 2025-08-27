Unifesp abre vagas em cursos de especialização gratuitos e a distância com certificados válidos em todo o país
As especializações são uma chance de crescimento acadêmico e profissional para candidatos de diferentes áreas
Os cursos de especialização gratuitos são uma oportunidade única para quem deseja investir na carreira sem gastar nada.
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), anunciou a abertura de 800 vagas em três cursos de pós-graduação na modalidade a distância.
Com certificados válidos em todo o território nacional, as especializações são uma chance de crescimento acadêmico e profissional para candidatos de diferentes áreas.
Unifesp abre vagas em cursos de especialização gratuitos e a distância com certificados válidos em todo o país
As inscrições devem ser realizadas até 27 de agosto de 2025 pelo site da Unifesp. O processo seletivo acontece por meio da análise dos dados informados no formulário de inscrição, seguindo critérios específicos para cada curso.
Leia também
- Filtro de papel já era: método alternativo para tomar café tem chamado atenção
- 6 profissões home office para quem está cansado do presencial e pretende mudar de área
- Mulher humilhada por motorista de ônibus após pedir ajuda para motorista ganha direito a indenização
- 4 cortes de frango que ficam melhores assados, segundo churrasqueiros
A lista com os resultados e a convocação para pré-matrícula será divulgada no próprio site da universidade. A publicação será feita em ordem alfabética, com classificação e detalhes sobre os selecionados.
Por que aproveitar essa chance
Participar de cursos de especialização gratuitos como esses é uma forma de se manter competitivo no mercado de trabalho. Além de agregar conhecimento técnico, o certificado emitido pela Unifesp tem reconhecimento nacional, o que valoriza ainda mais o currículo do aluno.
Mais informações: clique aqui para acessar o edital completo da Unifesp.