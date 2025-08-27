Unifesp abre vagas em cursos de especialização gratuitos e a distância com certificados válidos em todo o país

As especializações são uma chance de crescimento acadêmico e profissional para candidatos de diferentes áreas

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os cursos de especialização gratuitos são uma oportunidade única para quem deseja investir na carreira sem gastar nada.

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), anunciou a abertura de 800 vagas em três cursos de pós-graduação na modalidade a distância.

A Unifesp está oferecendo três opções de cursos de especialização gratuitos:
• Cultura Oceânica e Sustentabilidade na Educação Básica (360h), voltado para professores, alinhado à Base Nacional Comum Curricular e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
• Informática em Saúde (520h), destinado a profissionais das áreas de saúde, biológicas, exatas e humanas, abordando sistemas de informação, telemedicina e prontuário eletrônico.
• Saúde Mental, Imigração e Interculturalidade (445h), indicado para profissionais que atuam com imigrantes, refugiados e apátridas, oferecendo ferramentas da abordagem intercultural psicodinâmica.
Quem pode participar
Os cursos de especialização gratuitos são voltados a candidatos que possuam diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC. Além disso, 30% das vagas são reservadas para ações afirmativas, contemplando candidatos negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e população trans.
Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas até 27 de agosto de 2025 pelo site da Unifesp. O processo seletivo acontece por meio da análise dos dados informados no formulário de inscrição, seguindo critérios específicos para cada curso.

Leia também

A lista com os resultados e a convocação para pré-matrícula será divulgada no próprio site da universidade. A publicação será feita em ordem alfabética, com classificação e detalhes sobre os selecionados.

Por que aproveitar essa chance

Participar de cursos de especialização gratuitos como esses é uma forma de se manter competitivo no mercado de trabalho. Além de agregar conhecimento técnico, o certificado emitido pela Unifesp tem reconhecimento nacional, o que valoriza ainda mais o currículo do aluno.

Mais informações: clique aqui para acessar o edital completo da Unifesp.

