Abertas inscrições de processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 8 mil

Seleção acontecerá em duas etapas e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 28 de agosto de 2025

Candidatos em sala fazendo concurso. (Foto: Raphael Alves/TJAM)

Estão abertas as incrições de um processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) para o campus de Valparaíso de Goiás.

A oportunidade é para o cargo de Professor Substituto na área de Matemática, sendo possível concorrer apenas candidatos graduados em matemática.

Os interessados em pleitear a vaga podem se inscrever, de forma online, por meio do site do instituto, até o dia 09 de setembro de 2025. O valor da taxa é de R$ 40.

A seleção acontecerá por meio de duas etapas, sendo elas: análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição.

Os selecionados atuarão em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e a remuneração mensal varia de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!