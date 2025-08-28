Abertas inscrições de processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 8 mil
Seleção acontecerá em duas etapas e candidaturas podem ser feitas de forma online
Estão abertas as incrições de um processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) para o campus de Valparaíso de Goiás.
A oportunidade é para o cargo de Professor Substituto na área de Matemática, sendo possível concorrer apenas candidatos graduados em matemática.
Os interessados em pleitear a vaga podem se inscrever, de forma online, por meio do site do instituto, até o dia 09 de setembro de 2025. O valor da taxa é de R$ 40.
A seleção acontecerá por meio de duas etapas, sendo elas: análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição.
Os selecionados atuarão em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e a remuneração mensal varia de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29.
Mais informações estão disponíveis no edital.
