Acidente deixa congestionamento quilométrico entre Anápolis e Brasília

No trecho apenas veículos de passeio estão autorizados a passar, com controle sendo feito pela PRF

Davi Galvão - 28 de agosto de 2025

Acidente deixou congestionamento quilométrico. (Foto: PRF)

Um grave acidente automobilístico deixou a BR-060, sentido Anápolis – Brasília com um congestionamento quilométrico desde a madrugada desta quinta-feira (28).

As informações são de que uma carreta tombou no km 47 da rodovia, em trecho que passa por Alexânia, sendo que os três ocupantes do veículo tiveram ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esclareceu que a via já está completamente liberada no sentido Brasília – Anápolis.

Já pelo outro caminho, sentido à capital federal, a rodovia segue liberada somente para veículos de passeio, com as demais faixas ainda interditadas.

A reportagem entrou em contato com a Triunfo Concebra, que informou que as pistas do sentido Norte estão interditadas, sendo que os veículos leves estão conseguindo passar no acostamento do canteiro central.

Ainda, afirmou que prestou socorro médico às vítimas, sendo duas em estado moderado e uma em estado leve encaminhadas ao Pronto Socorro de Abadiânia.

ATENÇÃO 🚨 Acidente deixa congestionamento quilométrico entre Anápolis e Brasília Leia: https://t.co/WPlBp2Zcpv pic.twitter.com/iHd3RBS9lY — Portal 6 (@portal6noticias) August 28, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!