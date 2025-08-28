Funcionária é suspeita desviar mais de R$ 500 mil de empresa para bancar vida secreta

Após ganhar a confiança dos patrões, mulher agia de modo fraudulento para enriquecer e complicar a situação fiscal da empresa

Magno Oliver - 28 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / YouTube)

Uma ex-funcionária de 45 anos foi presa em Vitória (ES), suspeita de desviar cerca de R$ 560 mil de uma empresa onde trabalhou por sete anos. Segundo a Polícia Civil, o esquema de fraude envolvia a falsificação de boletos e causou um prejuízo total superior a R$ 1 milhão, considerando juros e multas de pagamentos não realizados por ela.

A investigada foi identificada como Sandra Helena de Souza, que ocupava o cargo de responsável pela administração de pagamentos da empresa, incluindo impostos e planos de saúde. De acordo com as investigações, ela alterava a linha digitável dos boletos, direcionando os valores pagos pelo patrão para uma empresa registrada em seu próprio nome.

O delegado Diego Bermond, titular do 3º Distrito Policial de Vitória, afirmou que a ex-funcionária usou a relação de confiança construída ao longo de sete anos para cometer a fraude. “Era uma funcionária que gozava de uma confiança muito grande em relação à vítima. Foram sete anos trabalhando nessa empresa. Ao longo de dez meses, ela aplicou essa fraude, que trouxe não só um prejuízo de R$ 559 mil, mas também R$ 177 mil de juros e multa”, explicou o delegado ao G1.

O golpe foi descoberto depois que a empresa recebeu uma notificação do Fisco sobre impostos atrasados. Ao ser convocada para uma reunião, Sandra não compareceu, levantando suspeitas dos patrões que levaram a uma auditoria interna de contas. Durante a análise, foram identificados os boletos falsificados e os pagamentos desviados para a conta de sua empresa.

“Ela tinha expertise na emissão desses boletos. Alterava a linha digitável para dar a impressão de que a vítima estava pagando despesas e impostos. Mas, na prática, o dinheiro ia para a pessoa jurídica da investigada”, detalhou Bermond.

As investigações também revelaram que Sandra apresentou uma mudança repentina no padrão de vida. Ela se mudou de Cariacica para um apartamento de alto padrão em Vila Velha, adquiriu um carro importado e fazia viagens frequentes para Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.

Durante o interrogatório, Sandra confessou ter cometido a fraude, mas não explicou o destino de todo o dinheiro. A Polícia Civil acredita que cerca de R$ 300 mil ainda estejam em posse da suspeita. As investigações continuam em curso para rastrear os recursos e identificar se outras pessoas participaram do esquema.

