Goiânia: PF investiga gestor de OS que teria criado plano de saúde em nome da filha para desviar dinheiro público

Funcionários das unidades atendidas pela OS investigada eram obrigados a aderir ao sistema, pagando mensalidades com dinheiro público

Davi Galvão - 21 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de agente da Polícia Federal em ação. (Foto: Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (21) a Operação Plano de Saúde Público (PSP), que investiga o desvio de recursos da saúde pública entre 2022 e 2023.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, dois em Salvador e um em Goiânia, além do bloqueio de mais de R$ 5 milhões em bens de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao caso. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal.

Segundo as apurações, o gestor de uma organização social que administrava hospitais públicos criou um plano de saúde privado em nome da filha.

Além disso, os funcionários das unidades atendidas pela OS eram obrigados a aderir ao plano, cujas mensalidades eram pagas com dinheiro público.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder por peculato, falsidade ideológica e lavagem de capitais.

