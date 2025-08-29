Chuva surpreende Anápolis depois de dois meses de seca e estiagem

Região do Daia foi a primeira que pôde observar a volta das precipitações, com nuvens se espalhando pela cidade

Natália Sezil - 29 de agosto de 2025

Chuva voltou a cair sobre Anápolis após dois meses de seca e estiiagem. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Após dois meses de seca e estiagem, moradores de Anápolis puderam ser surpreendidos pela chuva, no final da tarde desta sexta-feira (29).

A precipitação voltou a “refrescar”, inicialmente, o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). O polo foi a primeira região da cidade onde o “pé d’água” apareceu.

A chuva pôde ser notada de longe. Moradores avistaram, de prédios localizados no Setor Central, a concentração de nuvens sobre o local.

A noite deve começar nublada, com o som de trovões ainda sendo ouvido pela cidade. O cenário é acompanhado por poeira e fortes ventos.

Apesar disso, a previsão é de que a precipitação fique longe de Anápolis por alguns dias. O Climatempo aponta que há 0% de chance de chuva para as próximas duas semanas.

Vale lembrar, no entanto: trata-se de apenas uma previsão, o que pode mudar com o passar dos dias.



