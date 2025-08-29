Chuva surpreende Anápolis depois de dois meses de seca e estiagem
Região do Daia foi a primeira que pôde observar a volta das precipitações, com nuvens se espalhando pela cidade
Após dois meses de seca e estiagem, moradores de Anápolis puderam ser surpreendidos pela chuva, no final da tarde desta sexta-feira (29).
A precipitação voltou a “refrescar”, inicialmente, o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). O polo foi a primeira região da cidade onde o “pé d’água” apareceu.
A chuva pôde ser notada de longe. Moradores avistaram, de prédios localizados no Setor Central, a concentração de nuvens sobre o local.
A noite deve começar nublada, com o som de trovões ainda sendo ouvido pela cidade. O cenário é acompanhado por poeira e fortes ventos.
Apesar disso, a previsão é de que a precipitação fique longe de Anápolis por alguns dias. O Climatempo aponta que há 0% de chance de chuva para as próximas duas semanas.
Vale lembrar, no entanto: trata-se de apenas uma previsão, o que pode mudar com o passar dos dias.
