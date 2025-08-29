Incêndio no DAIA só deve terminar após dois dias de trabalhos do Corpo de Bombeiros; veja imagens
Chamas começaram por causa de queda de fio elétrico sobre a vegetação seca
O Portal 6 apurou que o incêndio que atingiu um galpão no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) na tarde desta sexta-feira (29) ainda deve continuar por até mais 3 dias.
Isso porque, devido às características do galpão e da vegetação ao redor da área onde o fogo se espalhou dificulta a ação do Corpo de Bombeiros.
Além disso, a estrutura do local colapsou, impedindo que os militares deem continuidade ao combate às chamas.
Contudo, informações preliminares apontam que o incêndio já está controlado nos arredores da região e não oferece mais risco.
Os bombeiros seguem fazendo o trabalho de rescaldo, de forma preventiva, para evitar que novas chamas reapareçam.
Motivos para o incêndio
A reportagem também confirmou que o fogo se iniciou em decorrência da queda de um fio elétrico, que se partiu e caiu na vegetação.
Assim, as chamas atingiram o galpão, que estava abandonado. Porém, dentro das facilidades, estavam materiais hospitalares, propensos a pegar fogo.
Veja imagens registradas no local do incêndio:
