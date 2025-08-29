Incêndio no DAIA só deve terminar após dois dias de trabalhos do Corpo de Bombeiros; veja imagens

Chamas começaram por causa de queda de fio elétrico sobre a vegetação seca

Bombeiros combatem chamas no Daia. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 apurou que o incêndio que atingiu um galpão no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) na tarde desta sexta-feira (29) ainda deve continuar por até mais 3 dias.

Isso porque, devido às características do galpão e da vegetação ao redor da área onde o fogo se espalhou dificulta a ação do Corpo de Bombeiros.

Além disso, a estrutura do local colapsou, impedindo que os militares deem continuidade ao combate às chamas.

Contudo, informações preliminares apontam que o incêndio já está controlado nos arredores da região e não oferece mais risco.

Os bombeiros seguem fazendo o trabalho de rescaldo, de forma preventiva, para evitar que novas chamas reapareçam.

Motivos para o incêndio

A reportagem também confirmou que o fogo se iniciou em decorrência da queda de um fio elétrico, que se partiu e caiu na vegetação.

Assim, as chamas atingiram o galpão, que estava abandonado. Porém, dentro das facilidades, estavam materiais hospitalares, propensos a pegar fogo.

Veja imagens registradas no local do incêndio:

WhatsApp Image 2025-08-29 at 15.44.13 (1)
WhatsApp Image 2025-08-29 at 15.44.12 (4)
WhatsApp Image 2025-08-29 at 15.44.12 (5)
WhatsApp Image 2025-08-29 at 15.44.10
WhatsApp Image 2025-08-29 at 15.44.12 (6)
