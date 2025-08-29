FGV abre cursos gratuitos e a distância de tecnologia, dados e inteligência artificial

Pedro Ribeiro - 29 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Os cursos gratuitos estão se tornando cada vez mais procurados por quem deseja aprender novas habilidades e se atualizar para o mercado de trabalho.

Pensando nisso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) acaba de disponibilizar uma série de capacitações online e sem custo, voltadas para áreas estratégicas como tecnologia, ciência de dados e inteligência artificial.

A ideia é democratizar o acesso ao conhecimento e permitir que pessoas de diferentes perfis tenham contato com conteúdos atualizados e práticos.

A FGV colocou à disposição do público cursos gratuitos e a distância, ideais para quem busca aprender de forma rápida e acessível. Entre os principais destaques estão “IA Generativa e o ChatGPT” e “TI como Elemento Estratégico nas Organizações”. Além disso, há opções que vão desde fundamentos de SQL até temas aplicados em ciência de dados e inteligência artificial no ambiente profissional e acadêmico.

Por que fazer esses cursos

Além de não terem custo, os cursos gratuitos da FGV são de curta duração e totalmente online, o que facilita a vida de quem tem pouco tempo ou precisa de flexibilidade para estudar. Outro ponto importante é que eles são elaborados por especialistas da área, garantindo conteúdos de qualidade. Dessa forma, tanto estudantes quanto profissionais podem se beneficiar.

Para quem são indicados

Essas capacitações são voltadas para um público bastante diverso. Podem participar estudantes que desejam complementar seus conhecimentos, profissionais que querem se atualizar ou até mesmo curiosos interessados em entender como a tecnologia e a inteligência artificial estão transformando a sociedade e os negócios.

Como se inscrever

O acesso é simples e rápido. Para conferir a lista completa de cursos gratuitos e se inscrever, basta acessar esta página oficial com mais informações.

