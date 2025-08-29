Jornalista Danilo Boaventura volta a assinar a coluna Rápidas do Portal 6

Estreia nesta nova fase será na próxima segunda-feira (1º). Samuel Leão assume como repórter especial no site

Isabella Valverde - 29 de agosto de 2025

Danilo Boaventura, jornalista. (Foto: Elvis Godoi/Portal 6)

O jornalista Danilo Boaventura volta a assinar a coluna Rápidas do Portal 6. A estreia nesta nova fase será na próxima segunda-feira (1º).

Danilo foi o primeiro editor da coluna e retorna ao posto que ajudou a consolidar como espaço de informações exclusivas de bastidores, de política, justiça e economia.

Criada para reunir notas curtas e diretas, a Rápidas se tornou uma das seções mais acessadas do site, pela objetividade e atenção aos fatos que influenciam os diferentes setores da sociedade.

Com a mudança, o jornalista Samuel Leão, que vinha assinando a coluna, passa a atuar como repórter especial.

O profissional seguirá contribuindo com o Portal 6 na produção de reportagens, entrevistas e coberturas especiais.