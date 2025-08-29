Motorista foge após causar acidente em frente à Bluefit, em Anápolis

PM foi acionada e orientou o proprietário do veículo que ficou avariado na situação

Paulo Roberto Belém - 29 de agosto de 2025

Volkswagen Nivus chegou a ser deslocado para cima da calçada do estabelecimento (Foto: Arquivo Pessoal)

Um motorista, ainda não identificado, provocou um acidente de trânsito no final da tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Universitária, em Anápolis, e fugiu, deixando um veículo avariado e o proprietário no prejuízo.

O episódio aconteceu nem em frente à academia Bluefit, localizada na avenida que fica na região Centro-Norte da cidade.

O dono do carro que ficou avariado, um Volkswagen Nivus, alegou à reportagem que o condutor de um Volkswagen Virtus seria o causador do sinistro.

Ele teria batido contra o Nivus, não parando para conversar sobre o que ocorreu. Com o impacto, o veículo foi deslocado, ficando em cima da calçada do estabelecimento.

O proprietário ainda disse que acionou a Polícia Militar (PM), que recomendou o registro da ocorrência para tentar localizar o motorista que fugiu e tratar sobre a reparação dos danos materiais causados na situação.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!