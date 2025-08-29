Motorista foge após causar acidente em frente à Bluefit, em Anápolis
PM foi acionada e orientou o proprietário do veículo que ficou avariado na situação
Um motorista, ainda não identificado, provocou um acidente de trânsito no final da tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Universitária, em Anápolis, e fugiu, deixando um veículo avariado e o proprietário no prejuízo.
O episódio aconteceu nem em frente à academia Bluefit, localizada na avenida que fica na região Centro-Norte da cidade.
O dono do carro que ficou avariado, um Volkswagen Nivus, alegou à reportagem que o condutor de um Volkswagen Virtus seria o causador do sinistro.
Ele teria batido contra o Nivus, não parando para conversar sobre o que ocorreu. Com o impacto, o veículo foi deslocado, ficando em cima da calçada do estabelecimento.
O proprietário ainda disse que acionou a Polícia Militar (PM), que recomendou o registro da ocorrência para tentar localizar o motorista que fugiu e tratar sobre a reparação dos danos materiais causados na situação.
