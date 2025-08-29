Preso motorista da 99 que furtou mochila de criança em Goiânia

Mãe tentou de todas as formas reaver os bens, mas o “profissional” ignorou contato e foi alcançado pela Polícia Militar

Da Redação - 29 de agosto de 2025

Motorista foi localizado e preso pela PM. (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (29) após furtar a mochila de uma passageira que continha notebook, celulares e outros pertences pessoais.

O crime aconteceu durante uma corrida no Jardim América, em Goiânia, quando a mulher de 37 anos solicitou uma parada para deixar o filho na escola.

Portal 6 apurou que a vítima informou ao motorista que apenas acompanharia a criança até a porta da escola e deixou sua mochila com diversos pertences sobre o banco traseiro do veículo.

No entanto, ao atravessar a rua, ela visualizou o condutor arrancando bruscamente com o carro, evadindo-se do local com a porta traseira ainda aberta.

A mãe tentou contato com o motorista pela plataforma do aplicativo, mas não obteve retorno.

O homem finalizou a corrida como se tivesse completado todo o trajeto normalmente. Desesperada, a mulher registrou um boletim de ocorrência virtual pela manhã, fornecendo as informações do veículo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Serviço de Inteligência e iniciou patrulhamento para localizar o veículo.

Por volta das 13h20, a equipe da Força Tática do 31º BPM avistou o carro na Alameda Botafogo, no Setor Central, e realizou a abordagem conforme os protocolos operacionais.

Durante a busca no veículo, os policiais encontraram a mochila furtada no banco dianteiro do passageiro, contendo um notebook Dell, dois aparelhos celulares, um fone de ouvido e outros objetos pessoais da vítima.

O suspeito foi conduzido à Central Geral de Flagrantes, onde teve a prisão ratificada pela autoridade policial.A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2 mil pelo crime de furto simples.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC). Segundo o órgão, os objetos foram apreendidos e devolvidos à vítima.

