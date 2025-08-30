Família de motorista de aplicativo acamado luta para conseguir ambulância da Prefeitura de Aparecida de Goiânia

Vítima não consegue sequer sentar por conta das fortes dores e só pode ir ao médico via ambulância, mas tem 'levado bolo' dos responsáveis

Motorista de aplicativo segue acamado e precisa de cuidados constantes. (Foto: Simone Nunes)
Foi por um milagre que o motorista de aplicativo Paulo Henrique Nunes, de 59 anos, sobreviveu a um gravíssimo acidente de trânsito, enquanto trabalhava, em Goiânia. Após dois meses de idas e vindas na UTI, 28 dias em coma e um esforço hercúleo da equipe médica, ele foi finalmente liberado para retornar ao lar. Porém, a luta segue longe de acabar.

Em entrevista ao Portal 6, Simone Nunes, irmã de Paulo, contou a dura rotina que seguiu o acidente, ocorrido ainda em fevereiro, mas que deixou o dia a dia de toda a família de ponta a cabeça até hoje.

Acamado e com diversas sequelas pelo corpo, o motorista não consegue sequer ir ao banheiro sozinho ou mesmo ficar sentado, ante as intensas dores. A solução foi montar uma “mini UTI” em casa, onde o motorista segue sob acompanhamento integral da irmã e da mãe, além do filho.

Como se a rotina de cuidar de um parente acamado por si só já não fosse desgastante, mais um problema se estende ante a família.

Sem transporte

Precisando se locomover constantemente para exames e consultas, Paulo só pode ser transportado através de ambulâncias. Porém, o serviço de transporte oferecido pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia tem se mostrado ineficiente e pouco confiável, nas palavras de Simone.

“A orientação é de deixar marcado com cinco dias de antecedência, mas a gente marca, eles não aparecem. Não é como se fosse só uma chateação, porque quando eles não vêm, a gente perde uma consulta que já estava agendada, tem que remarcar, ver quando o médico pode, ver quando a ambulância pode, bagunça tudo”, disse.

Nesta última quinta-feira (28), inclusive, Simone relatou que o irmão perdeu mais uma consulta agendada devido a imprevisibilidade da ambulância. O mesmo aconteceu nos dias 3o de julho e 08 de agosto.

Ao total, das cinco vezes que o serviço foi marcado, apenas em duas ocasiões o veículo de fato compareceu.

“O que incomoda é saber que a gente está fazendo tudo do jeito certo, do jeito que nos orientam, e ainda não temos a certeza de que o serviço será sequer realizado. Ele precisa dessas consultas, ele precisa ir pro médico, não dá para abandonar a gente”, lamentou.

Com um novo procedimento marcado já para a próxima terça-feira (02), Simone espera que, desta vez, nenhuma surpresa aconteça.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, que informou que “demandas repentinas de emergências” podem ocasionar remarcações em compromissos agendados, como foi o caso de Paulo.

Apesar disso, pontuou que segue em contato com a família para esclarecer a situação e que o compromisso da semana que vem já está devidamente encaminhado. Confira a nota na íntegra:

Informamos que a equipe de Transporte da Saúde de Aparecida esclarece que podem acontecer, quando há demandas repentinas de emergências, remarcações com os pacientes transportados, o que aconteceu no caso relatado.

Acrescentamos que o pessoal do transporte está sempre em contato com os usuários assistidos e suas famílias e que um novo transporte do sr. Paulo já foi agendado e confirmado para a próxima semana.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

