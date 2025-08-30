Filho aciona a polícia após silêncio do pai e descobre tragédia em Goiás
Caso teve início depois que vítima foi à chácara e parou de se comunicar com familiares
Um idoso, de 70 anos, morreu eletrocutado, em uma chácara na zona rural de Itaberaí, cidade a cerca de 90 km de Goiânia.
O caso teve início na noite de quarta-feira (27). Os filhos da vítima estranharam a falta de comunicação do pai, que teria ido à chácara e parado de responder às tentativas de ligação.
Preocupados, pediram a ajuda de um vizinho, identificado como Sandoval Fernandes, que foi até a propriedade acompanhado do filho no dia seguinte.
No local, encontraram o idoso já sem vida, preso ao fio da cerca, com sinais claros de eletrocussão. Segundo o relato, o corpo chegou a apresentar fumaça causada pela corrente elétrica.
A Polícia Militar (PM) foi acionada, assim como a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML).
Conforme as investigações iniciais, a principal suspeita é de que o pai tenha perdido o equilíbrio em uma área de brejo enquanto fazia roçagem com uma foice. De forma instintiva, acabou se apoiando na cerca eletrificada, sofrendo a descarga fatal.
Leia também
- Procura-se pintor que saiu para trabalhar e está desaparecido há mais de 20 dias em Anápolis
- Influenciador dá calote de R$ 50 em empresária de Anápolis e ela picha muro da ex dele cobrando a dívida
- Preso motorista da 99 que furtou mochila de criança em Goiânia
- Funcionário perde dinheiro em empresa de Anápolis, ninguém assume ter pegado e câmeras expõem o que realmente aconteceu
O corpo foi removido pelo IML para exames periciais. Agora, caberá à PC dar continuidade às investigações.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!