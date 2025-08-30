Filho aciona a polícia após silêncio do pai e descobre tragédia em Goiás

Caso teve início depois que vítima foi à chácara e parou de se comunicar com familiares

Da Redação - 30 de agosto de 2025

Vítima foi encontrada em chácara no interior de Itaberaí. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 70 anos, morreu eletrocutado, em uma chácara na zona rural de Itaberaí, cidade a cerca de 90 km de Goiânia.

O caso teve início na noite de quarta-feira (27). Os filhos da vítima estranharam a falta de comunicação do pai, que teria ido à chácara e parado de responder às tentativas de ligação.

Preocupados, pediram a ajuda de um vizinho, identificado como Sandoval Fernandes, que foi até a propriedade acompanhado do filho no dia seguinte.

No local, encontraram o idoso já sem vida, preso ao fio da cerca, com sinais claros de eletrocussão. Segundo o relato, o corpo chegou a apresentar fumaça causada pela corrente elétrica.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, assim como a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML).

Conforme as investigações iniciais, a principal suspeita é de que o pai tenha perdido o equilíbrio em uma área de brejo enquanto fazia roçagem com uma foice. De forma instintiva, acabou se apoiando na cerca eletrificada, sofrendo a descarga fatal.

O corpo foi removido pelo IML para exames periciais. Agora, caberá à PC dar continuidade às investigações.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!