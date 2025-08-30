Influenciador dá calote de R$ 50 em empresária de Anápolis e ela picha muro da ex dele cobrando a dívida

Mulher teria contratado os serviços para divulgar negócio nas redes sociais, mas alegou que ele não cumpriu o combinado

Da Redação Da Redação -
Influenciador dá calote de R$ 50 em empresária de Anápolis e ela picha muro da ex dele cobrando a dívida
(Foto: Reprodução)

Uma cobrança de apenas R$ 50 terminou em caso de polícia em Anápolis. A confusão envolveu uma empresária, um influenciador digital e até a ex-companheira dele.

Portal 6 apurou que a empresária teria contratado os serviços do influenciador para divulgar seu negócio nas redes sociais, mas alegou que ele não cumpriu o combinado.

Irritada, a mulher decidiu cobrar a suposta dívida de forma nada convencional.

Munida de spray preto, a mulher foi até uma residência acreditando ser a do rapaz e pichou o muro com os dizeres: “Me paga caloteiro R$ 50”.

Leia também

O detalhe é que a casa não era dele, mas sim da ex-companheira, que ficou surpresa ao se deparar com a cobrança estampada na parede.

A mulher então acionou a Polícia Militar (PM), que registrou a ocorrência. O caso agora deverá ser apurado pelas autoridades competentes, podendo resultar em responsabilização por danos ao patrimônio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias em Anápolis!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias