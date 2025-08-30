Influenciador dá calote de R$ 50 em empresária de Anápolis e ela picha muro da ex dele cobrando a dívida

Mulher teria contratado os serviços para divulgar negócio nas redes sociais, mas alegou que ele não cumpriu o combinado

Da Redação - 30 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma cobrança de apenas R$ 50 terminou em caso de polícia em Anápolis. A confusão envolveu uma empresária, um influenciador digital e até a ex-companheira dele.

Portal 6 apurou que a empresária teria contratado os serviços do influenciador para divulgar seu negócio nas redes sociais, mas alegou que ele não cumpriu o combinado.

Irritada, a mulher decidiu cobrar a suposta dívida de forma nada convencional.

Munida de spray preto, a mulher foi até uma residência acreditando ser a do rapaz e pichou o muro com os dizeres: “Me paga caloteiro R$ 50”.

O detalhe é que a casa não era dele, mas sim da ex-companheira, que ficou surpresa ao se deparar com a cobrança estampada na parede.

A mulher então acionou a Polícia Militar (PM), que registrou a ocorrência. O caso agora deverá ser apurado pelas autoridades competentes, podendo resultar em responsabilização por danos ao patrimônio.

