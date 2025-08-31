Ex-esposa tentou de todas as formas matar marido “galã” do Munir Calixto, em Anápolis

Segundo a vítima, o motivo das agressões foi por causa de “mulher”. Presa, a autora disse que o agrediu porque foi chamada de “cachorra”

Da Redação - 31 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Um homem de 28 anos, conhecido como “galã” do bairro Industrial Munir Calixto, em Anápolis, foi esfaqueado pela ex-companheira na madrugada deste domingo (31) e deu entrada no Hospital de Urgências de Anápolis (HEANA) com ferimentos nas costas e na cabeça.

A vítima relatou à Polícia Militar que os ataques aconteceram em dois momentos distintos e foram motivados por ciúmes extremo da ex-companheira, identificada como uma mulher de 27 anos, conhecida como “Aninha”.

O primeiro ataque ocorreu por volta das 3h da madrugada, quando a vítima estava em um bar da região ingerindo bebida alcoólica.

Segundo o relato policial, a ex-companheira se aproximou e desferiu um tapa no rosto do homem, causando pequenos cortes.

Horas depois, por volta das 7h da manhã, aconteceu a tentativa mais grave de assassinato, quando a mulher arremessou uma garrafa de cerveja contra o vidro do carro da vítima e, ao vê-lo descer do veículo, desferiu um golpe de faca nas costas e tentou atingir a cabeça dele, acertando apenas de raspão.

A agressora, que foi encontrada e detida pela Polícia Militar, apresentou uma versão diferente dos fatos.

Ela alegou que o ex-companheiro a teria provocado no bar, dizendo “essa cachorra aí é minha” quando a viu acompanhada de outro rapaz, iniciando uma discussão que evoluiu para agressão física.

A mulher afirmou ainda que possui medida protetiva de urgência contra a vítima e que não se recorda onde deixou a faca utilizada no crime.

A vítima, que segundo testemunhas é conhecido na região como um conquistador, declarou à polícia que deseja representar criminalmente contra a ex-companheira.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e a mulher, até o fechamento deste texto, permanece na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

O mais provável é que ela seja autuada por tentativa de homicídio.

Já o homem recebeu atendimento médico no HEANA e se encontra em estado estável.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!