Mudança no concurso público do Governo de Goiás; inscrições estão abertas
Profissionais aprovados atuarão em jornada de 30 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 2.973 a R$ 6.225
O concurso público da Goiás Fomento, que já vinha movimentando o cenário dos certames no estado, teve seu edital retificado, trazendo uma alteração importante no conteúdo programático para uma das funções ofertadas.
As inscrições estarão abertas no período de 9 de setembro a 7 de outubro, e poderão ser realizadas de forma online. As taxas de inscrição variam entre R$ 160 e R$ 220, dependendo do cargo escolhido.
A função que passou por alteração foi a de Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Civil. O certame também oferece as vagas de Analista de Desenvolvimento em Direito, Contador e Engenheiro Agrônomo.
Os profissionais aprovados atuarão em jornada de 30 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 2.973 a R$ 6.225. A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva e prova discursiva, ambas com aplicação prevista para o dia 26 de outubro.
O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.