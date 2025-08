Governo de Goiás publica edital com salários de até R$ 6,2 mil para diversas vagas

São oportunidades para quem tem ensino médio completo e superior de escolaridade

Paulo Roberto Belém - 02 de agosto de 2025

Palácio Pedro Ludovico Teixeira, sede do Governo de Goiás. (Foto: Secom)

Foi publicado pelo Governo de Goiás, o edital do concurso público para provimento de 19 vagas imediatas na Agência de Fomento do Estado de Goiás (GoiásFomento), que terá salários de até R$ 6.225,66.

São oportunidades para possuidores de ensino médio completo e superior. O cargo que tem mais vagas é para a função de escriturário, sendo uma vaga para PCD, com exigência de ensino médio completo e salário inicial de R$ 2.973,41.

As demais vagas são: duas para analista de desenvolvimento com formação em direito; duas para analista de desenvolvimento com formação em ciências contábeis; uma para analista de desenvolvimento com formação em engenharia civil; e uma para analista de desenvolvimento com formação em engenharia agronômica.

Para estas funções, em que são exigidas formações específicas em nível superior, devendo os interessados possuir respectivo conselho profissional. O vencimento inicial para esses cargos é de R$ 6.225,66.

Em todos os cargos ofertados, a carga horária semanal, tanto de nível médio quanto superior, é de 30 horas.

Os interessados devem efetuar a inscrição entre os dias 9 de setembro e 7 de outubro, por meio do site do Instituto Verbena, clicando aqui. O valor da inscrição é R$ 160 para os cargos com nível de escolaridade ensino médio e R$ 220 para os de ensino superior.

Para candidatos ao cargo de escriturário, integra o processo apenas prova objetiva. Já para os concorrentes aos cargos de nível superior serão submetidos a provas objetiva e discursiva. As avaliações estão previstas para o dia 26 de outubro, e o resultado final deve ser divulgado no dia 18 de dezembro.

O edital completo, com todas as regras e o cronograma detalhado do concurso, está disponível no site da agência, que pode ser acessado integralmente clicando aqui.

