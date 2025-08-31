Qual o tempo ideal de banho para gastar menos água sem perder o conforto, de acordo com pesquisadores

O tempo de banho pode representar um grande impacto no consumo de água e de energia elétrica, por isso é importante mudar alguns hábitos

O banho é um dos hábitos mais prazerosos do dia a dia, além de ser essencial para a higiene e o bem-estar. No entanto, o tempo gasto debaixo do chuveiro pode representar um grande impacto no consumo de água e de energia elétrica, especialmente no Brasil, onde o chuveiro elétrico é muito utilizado.

Pesquisadores e especialistas em sustentabilidade têm alertado sobre a necessidade de equilibrar conforto e economia, definindo qual seria o tempo ideal de banho para manter a qualidade da higiene sem desperdícios.

De acordo com estudos na área de recursos hídricos, o tempo ideal de banho varia entre 5 e 10 minutos. Esse intervalo é suficiente para realizar a limpeza completa do corpo sem comprometer o conforto e, ao mesmo tempo, garante uma economia significativa de água.

Um banho de 15 minutos em um chuveiro convencional pode gastar mais de 135 litros de água, enquanto reduzir esse tempo para 10 minutos já corta o consumo em até 30%.

Pesquisadores reforçam que, além da redução no uso de água, diminuir o tempo de banho também impacta diretamente na conta de energia elétrica. O chuveiro é um dos aparelhos que mais consome energia dentro de casa, principalmente quando usado em dias frios. Assim, cada minuto a menos representa um alívio não apenas para o meio ambiente, mas também para o bolso.

Outro ponto importante levantado pelos especialistas é que banhos longos não significam necessariamente mais higiene. Pelo contrário: a exposição excessiva à água quente pode retirar a oleosidade natural da pele, causando ressecamento e irritações.

Assim, manter o banho entre 5 e 10 minutos é o equilíbrio perfeito entre higiene, conforto e responsabilidade com o consumo de água. Essa mudança de hábito simples contribui para a preservação do planeta e ainda ajuda a reduzir os custos no fim do mês.

