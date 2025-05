Diga adeus ao chuveiro elétrico! Substituto pode ser uma opção mais econômica e confortável

Utilitário popular dos nossos banhos pode estar com a vida útil chegando ao fim por conta de uma opção econômica e mais viável

Magno Oliver - 11 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube )

Presente em vários lares brasileiros, o chuveiro elétrico é hoje um item obrigatório de higiene em qualquer moradia que se preze.

Ele funciona por meio de uma resistência elétrica que aquece a água instantaneamente e gera um grande consumo de energia elétrica.

Por meio de chaves seletoras, é possível ajustar a temperatura dele e alterar a potência da resistência, permitindo que você ajuste a temperatura da água conforme a estação do ano.

No entanto, com a substituição da energia elétrica por placas de energia solar, dessa vez chegou o momento de substituir o chuveiro elétrico.

Em 2025, essa decisão se tornou crucial para muitos lares brasileiros, por conta da crise energética e o aumento de tarifas e preços dos alimentos.

A escolha por um novo substituto desse aparelho que consome bastante energia elétrica pesou muito e tem impactado não apenas no conforto durante o banho, mas também nas despesas mensais com a conta de energia.

O possível novo substituto do chuveiro elétrico agora é o chuveiro a gás. Esse sistema, por sua vez, utiliza um aquecedor por gás para esquentar a água e que passa por uma serpentina interna.

Os técnicos instalam a estrutura fora do banheiro e podem fornecer água quente para os demais pontos da casa além do chuveiro por meio de um gás que passa por esses condutores. Funciona como uma espécie de ar condicionado encanado e para temperaturas quentes.

Analistas de consumo explicam que as vantagens do chuveiro a gás incluem maior conforto devido à vazão da água mais alta e à temperatura estável com mais frequência.

Além disso, há uma redução na conta de luz, uma vez que se retira o chuveiro elétrico e substitui-se por um modelo que exige manutenções mais regulares para garantir segurança e eficácia do sistema. O custo inicial de instalação também é um pouco elevado, pois várias alterações na estrutura da tubulação precisam ser feitas.

