Câmara começa a discutir projetos de combate à adultização infantil em Anápolis

Propostas surgem em um contexto de comoção nacional, após um vídeo feito pelo influencer Felca viralizar e levantar o debate da proteção às crianças

Samuel Leão - 01 de setembro de 2025

Fachada da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Na sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Anápolis nesta segunda-feira (1º), dando início aos trabalhos no mês de setembro, dois vereadores apresentaram projetos que visam combater a adultização infantil e também proteger os pequenos no mundo digital.

O Projeto de Lei Ordinária (PLO) de número 235 foi apresentado pelo Professor Marcos Carvalho (PT), com o intuito de instituir o Programa Municipal de Educação Digital e Proteção Contra a Adultização Infantil nas redes sociais.

A iniciativa deve contar com aulas e intervenções nas escolas, buscando tratar do mundo virtual de maneira pedagógica para ensinar os pequenos a surfarem na internet com segurança.

Já o Projeto de Lei Ordinária (PLO) de número 236 foi apresentado pela vereadora Cleide Hilário (Republicanos) e estabelece uma Semana Municipal de Combate à Adultização e à Erotização Infantil, intensificando as ações durante o período estabelecido.

As duas propostas surgem em um contexto de comoção nacional, após um vídeo feito pelo influencer Felca viralizar e levantar o debate da proteção às crianças nas redes sociais e nos meios digitais como um todo. A ação não só teve desdobramentos na Câmara de Anápolis mas também em diversas outras Casas Legislativas do país, com um projeto proposto inclusive no Senado, que foi aprovado na última quarta-feira (27).