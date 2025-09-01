Inscrições abertas para processo seletivo com mais de 500 vagas em Goiás

Intenção é contratar profissionais para início imediato, além de formar cadastro reserva em várias áreas de atuação

Paulo Roberto Belém - 01 de setembro de 2025

Vista aérea de Senador Canedo. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Senador Canedo)

Foram abertas nesta segunda-feira (1º) as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Senador Canedo, que visa contratar profissionais para início imediato, além de formar cadastro reserva em várias áreas de atuação.

Ao todo, são 536 oportunidades que contempla interessados que possuem nível fundamental e médio de escolaridade.

O cargo que tem mais oferta de vagas é o de Auxiliar Administrativo (217 vagas). Em seguida, vêm Assistente Administrativo (168 vagas); Auxiliar Operacional (70 vagas); Assistente Operacional – Jardineiro (60 vagas); e Condutor de veículos (21 vagas).

Os interessados podem se inscrever no período entre 1º e 10 de setembro, exclusivamente pelo site da Prefeitura de Senador Canedo, que pode ser acessado clicando aqui. A organização informou que não há cobrança de taxa de inscrição.

Integra a seleção uma única etapa, correspondente à análise de experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório. O processo terá validade de 12 meses, não podendo ser prorrogado.

Os selecionados, quando contratados, terão de cumprir carga horária de 40 horas semanais, recebendo remuneração que varia de R$ 1.782,11 a R$ 2.488,06.

Para informações completas e detalhadas sobre as contratações, basta clicar aqui e ter acesso ao edital completo.

