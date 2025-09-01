Mãe denuncia homem que teria mostrado genital para filho e sobrinho dela em clube de Anápolis
Situação teria ocorrido à tarde, quando crianças foram ao banheiro e se depararam com o suspeito trocando de roupa
Uma mãe denunciou, no domingo (31), um homem que teria mostrado o órgão genital para o filho e para o sobrinho, de 8 e 13 anos, no banheiro de um clube localizado no bairro Residencial Gabriela, em Anápolis.
A situação teria ocorrido à tarde, quando as duas crianças foram ao banheiro e se depararam com o suspeito trocando de roupa, momento no qual ele teria mostrado o pênis aos garotos.
Ao sair do banheiro, eles contaram para a mulher o que havia acontecido, e ela decidiu formalizar uma denúncia na Polícia Civil (PC). Após o ocorrido, seguranças do clube ainda teriam detido o suspeito.
O caso foi tipificado como satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente consumada, e deverá ser investigado pelas autoridades.
A reportagem do Portal 6 pediu uma nota para a administração do estabelecimento, para saber o posicionamento diante do ocorrido.
Porém, até o fechamento da matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.
