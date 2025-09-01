Nome de Roberto Naves já está na “fogueira santa” e não é de Israel

Permanência do ex-prefeito de Anápolis está desgastando fortemente a imagem da legenda

Danilo Boaventura - 01 de setembro de 2025

Roberto Naves, prefeito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Membros do Republicanos em Goiás disseram recentemente para cúpula nacional que a permanência do ex-prefeito Roberto Naves na Presidência Estadual do partido está desgastando fortemente a imagem da legenda.

Vale lembrar que não é a primeira vez que correligionários tentam derrubar o marido de Vivian Naves (Progressistas) da cadeira.

No início de 2025, integrantes da Igreja Universal apresentaram pesquisas feitas durante o período eleitoral para demonstrar a alta rejeição que ele angariava na cidade que governou por 8 anos.

