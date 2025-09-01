Uma das maiores cortesãs da história de Anápolis ameaça o Portal 6: “vou dar uma semana”

Ex-empresária do amor intenso desconhece legislação que ampara a imprensa

Danilo Boaventura - 01 de setembro de 2025

Casa da Vitória, em um dia trivial de muito amor intenso e confusão. (Foto: Edição/ Portal6)

Flávia Borges da Cunha procurou o Portal 6 na última quinta-feira (28) para se apresentar, reclamar de publicações antigas feitas pelo site envolvendo o negócio dela e fazer um ultimato.

Para quem não se lembra, Flávia era a proprietária da famosa “Casa da Vitória”, localizada na caríssima Avenida Maranhão, do bairro Jundiaí, em Anápolis.

Além de bebidas com valor super inflado, o estabelecimento oferecia “massagens masculinas completas”.

Logo após a pandemia, a Casa da Vitória fechou as portas e ficou na história — que Flávia, por motivo não revelado, agora está querendo apagar.

“Peço com educação para que retirem, imediatamente, todo o conteúdo da internet”, começou.

O tom gentil, no entanto, parou por aí. “Vou dar uma semana para que isso seja feito”, determinou.

“Do contrário, entrarei com outros recursos judiciais”, ameaçou.

Flávia pode entender muito da vida, mas pelo visto não entende nada de leis. A Constituição de 1988, no artigo 220, garante a liberdade de imprensa.

O Portal 6 não retira “do ar” publicações já feitas, nem sob ameaça. A não ser que a determinação seja dada pela Justiça, que sempre considera o valor notícia e o interesse público para tomar uma decisão tão excepcional.

É um esclarecimento que vale não só para a ex-empresária do amor intenso, mas para todos que, como ela, não têm informação.

Nome de Roberto Naves já está na “fogueira santa” e não é de Israel

Membros do Republicanos em Goiás disseram recentemente para cúpula nacional que a permanência do ex-prefeito Roberto Naves na Presidência Estadual do partido está desgastando fortemente a imagem da legenda.

Vale lembrar que não é a primeira vez que correligionários tentam derrubar o marido de Vivian Naves (Progressistas) da cadeira.

No início de 2025, integrantes da Igreja Universal apresentaram pesquisas feitas durante o período eleitoral para demonstrar a alta rejeição que ele angariava na cidade que governou por 8 anos.

Aniversário do Condefesa terá Marconi Perillo como grande convidado na ACIA

Nesta segunda-feira (1º), o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) é o grande convidado da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) para comemorar os 10 anos de criação do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança de Goiás (Condefesa), presidido pelo empresário Anastácios Apostolos Dagios.

Para comemorar a data, além dos discursos, será servido um café da manhã para os presentes, no Palácio da Indústria, na Avenida Goiás.

Vereadora de Anápolis quer deixar a política porque não está vendo as coisas dela “andar”

Acostumada a ter os caprichos atendidos desde o primeiro mandato, uma vereadora de Anápolis anda triste pelos cantos e já reservou a servidores do gabinete que pensa em deixar a política.

O motivo? Além de não ver as demandas dela andar como gostaria, não tem suportado o protagonismo que uma adversária política está conseguindo neste exercício.

Fontes que a coluna Rápidas mantém no entorno da parlamentar confidenciaram que ela tem descontado a frustração na comida e nos treinos.

Ajuste fiscal de Leandro Vilela tem dado certo

O forte ajuste fiscal que Leandro Vilela (MDB) submeteu nos primeiros meses a frente da Prefeitura de Aparecida tem dado frutos.

Rápidas soube que as contas já estão em um nível de saneamento surpreendente, gerando para muito em breve um fôlego para investimentos mais robustos no município.

Novo líder de Mabel na Câmara de Goiânia tem uma dura missão

Seja Thialu Guiotti (Avante) ou qualquer outro que Sandro Mabel (UB) escolher, o próximo líder do prefeito na Câmara de Goiânia terá uma missão nada mole: segurar uma “base” com desejo afoita em transformá-lo num Rogério Cruz.

A instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Consórcio Limpa Gyn e o projeto de derrubada da taxa do lixo são prova disso.

Nota 10

Para o Ocupa Centro, iniciativa que fecha a Rua 8 aos fins de semana. Previsto em lei, o projeto tem como premissa devolver movimento à região central com programação cultural e espaço para bares e restaurantes. Até agora, tem cumprido bem esse papel.

Nota Zero

Para o bar Porks, no Centro Histórico de Pirenópolis, que não oferece segurança adequada para os frequentadores.

