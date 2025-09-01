Vereadora de Anápolis quer deixar a política porque não está vendo as coisas dela “andar”

O motivo? Além de não ver as demandas dela andar como gostaria, não tem suportado o protagonismo que uma adversária política está conseguindo neste exercício

Danilo Boaventura - 01 de setembro de 2025

Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Acostumada a ter os caprichos atendidos desde o primeiro mandato, uma vereadora de Anápolis anda triste pelos cantos e já reservou a servidores do gabinete que pensa em deixar a política.

O motivo? Além de não ver as demandas dela andar como gostaria, não tem suportado o protagonismo que uma adversária política está conseguindo neste exercício.

Fontes que a coluna Rápidas mantém no entorno da parlamentar confidenciaram que ela tem descontado a frustração na comida e nos treinos.

Para ler todas as notas de hoje da coluna, clique aqui.