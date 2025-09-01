Vereadora de Anápolis quer deixar a política porque não está vendo as coisas dela “andar”
O motivo? Além de não ver as demandas dela andar como gostaria, não tem suportado o protagonismo que uma adversária política está conseguindo neste exercício
Acostumada a ter os caprichos atendidos desde o primeiro mandato, uma vereadora de Anápolis anda triste pelos cantos e já reservou a servidores do gabinete que pensa em deixar a política.
Fontes que a coluna Rápidas mantém no entorno da parlamentar confidenciaram que ela tem descontado a frustração na comida e nos treinos.
