Vereadora de Anápolis quer deixar a política porque não está vendo as coisas dela “andar”

O motivo? Além de não ver as demandas dela andar como gostaria, não tem suportado o protagonismo que uma adversária política está conseguindo neste exercício

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Acostumada a ter os caprichos atendidos desde o primeiro mandato, uma vereadora de Anápolis anda triste pelos cantos e já reservou a servidores do gabinete que pensa em deixar a política.

O motivo? Além de não ver as demandas dela andar como gostaria, não tem suportado o protagonismo que uma adversária política está conseguindo neste exercício.

Fontes que a coluna Rápidas mantém no entorno da parlamentar confidenciaram que ela tem descontado a frustração na comida e nos treinos.

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, em Buenos Aires.

