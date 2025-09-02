6 sinais de que um homem não quer compromisso, segundo conselheiras amorosas

A falta de clareza nas atitudes, as desculpas constantes e a ausência de planos, são alguns dos principais fatores da falta de compromisso

Ruan Monyel - 02 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/RDNE Stock project)

Muitas mulheres entram em relacionamentos acreditando que, com o tempo, o parceiro vai demonstrar interesse em um compromisso mais sério. No entanto, de acordo com conselheiras amorosas, existem sinais claros que mostram quando um homem não tem intenção de assumir um relacionamento.

A falta de clareza nas atitudes, as desculpas constantes e até mesmo a ausência de planos futuros são alguns dos indícios mais comuns. Especialistas explicam que, quando um homem não está disposto a se envolver de forma séria, ele tende a manter uma postura instável, pouco transparente e até contraditória.

6 sinais de que um homem não quer compromisso, segundo conselheiras amorosas

1. Evita falar sobre o futuro

Homens que não desejam compromisso normalmente fogem de conversas sobre planos em conjunto. Seja viagens, projetos de vida ou até mesmo encontros familiares, eles preferem manter o relacionamento no presente, sem criar expectativas.

2. Mantém contato apenas quando é conveniente

Um sinal bastante evidente é quando ele só procura nos momentos em que sente necessidade ou interesse. Essa falta de constância demonstra que a prioridade não está no relacionamento, mas sim na própria conveniência.

3. Não apresenta para amigos ou família

Segundo conselheiras, quando um homem evita apresentar a parceira para pessoas importantes em sua vida, isso pode ser um indicativo de que ele não pretende oficializar o relacionamento. O isolamento da vida social mostra falta de integração e de compromisso.

4. Demonstra falta de clareza nos sentimentos

Respostas vagas, mudanças de humor constantes e contradições nas palavras são sinais de que não há intenção de estabelecer algo sério. A falta de clareza cria insegurança e dificulta a criação de confiança entre o casal.

5. Não assume responsabilidades no relacionamento

Homens que não querem compromisso tendem a se esquivar de situações que exigem esforço, dedicação ou responsabilidade. Desde pequenos gestos, até decisões importantes, eles preferem manter distância.

6. Dá sinais de que prefere manter outras opções

Outro comportamento comum é a ausência de exclusividade. Ele mantém contato com outras mulheres, não deixa claro que está em um relacionamento ou mantém atitudes que demonstram interesse fora da relação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!