Homem denuncia ter sido agredido, filmado nu e obrigado a fazer Pix para travestis em Anápolis

Polícia Civil deve investigar o que de fato aconteceu após suposta agressora afirmar ter também sofrido violência

Da Redação Da Redação -
‘Vou pular seu muro e te dar um tiro’: mãe de bebê em Anápolis denuncia ex com ficha criminal após ameaças de morte Goiânia Anápolis Menor
Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Na madrugada desta terça-feira (02), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de agressão registrada no bairro Calixtolândia I Etapa, em Anápolis. Isso porque um homem afirmou ter sido agredido dentro de uma residência por três travestis, após contratar um programa.

Ele contou à PM que foi ferido na cabeça com uma faca, filmado nu e obrigado a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 110. Após a transação, disse ter sido expulso do imóvel.

No local, a equipe policial localizou uma faca no quarto, apontada pela vítima como a arma usada na agressão.

Uma das envolvidas, que também apresentava ferimentos, negou parte das acusações e disse também ter sido agredida.

Leia também

Diante da situação, todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil (PC) dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do caso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias