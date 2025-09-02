Homem denuncia ter sido agredido, filmado nu e obrigado a fazer Pix para travestis em Anápolis
Polícia Civil deve investigar o que de fato aconteceu após suposta agressora afirmar ter também sofrido violência
Na madrugada desta terça-feira (02), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de agressão registrada no bairro Calixtolândia I Etapa, em Anápolis. Isso porque um homem afirmou ter sido agredido dentro de uma residência por três travestis, após contratar um programa.
Ele contou à PM que foi ferido na cabeça com uma faca, filmado nu e obrigado a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 110. Após a transação, disse ter sido expulso do imóvel.
No local, a equipe policial localizou uma faca no quarto, apontada pela vítima como a arma usada na agressão.
Uma das envolvidas, que também apresentava ferimentos, negou parte das acusações e disse também ter sido agredida.
Diante da situação, todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.
A Polícia Civil (PC) dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do caso.
