Homem nos EUA é acusado de matar criança que brincou de fugir após apertar a campainha
Testemunha disse ter visto o menino correndo para longe da casa onde havia tocado a campainha quando foi baleado
Um homem de 42 anos foi acusado de homicídio por assassinar a tiros um menino de 11 anos que brincou de tocar a campainha e fugir, em Houston, nos Estados Unidos, segundo autoridades afirmaram nesta terça-feira (2).
A polícia de Houston disse em um comunicado que o homem, Leon Gonzalo Junior foi detido nesta terça-feira. Gonzalo tem uma audiência agendada para esta terça sobre as acusações, que foram apresentadas no 177º Tribunal Distrital no Condado de Harris, no Texas.
O menino, Julian Guzman, e vários de seus amigos tinham se aproximado da casa e tocado a campainha pouco antes das 23h de sábado (30), em um bairro na área leste de Houston, informou a polícia. Uma testemunha disse ter visto o menino correndo para longe da casa onde havia tocado a campainha quando foi baleado, dizia o comunicado da polícia.
Outra testemunha disse ter visto uma pessoa vestida de preto atirar em direção ao menino, que “caiu no chão, pedindo ajuda”, segundo o processo. O menino foi levado a um hospital e declarado morto no domingo, de acordo com a polícia.
A tenente Amber Khan, do Departamento de Polícia de Houston, disse à KHOU, afiliada da emissora CBS, que a “pessoa dentro daquela casa saiu e atirou” no menino, e que ele tinha “alguns ferimentos de bala”.
A brincadeira, que tem viralizado no TikTok, levou a outros casos com repercussões semelhantes no país. Em maio, um homem do estado de Virginia foi acusado de homicídio após matar a tiros um adolescente que estava filmando a brincadeira com dois amigos, de acordo com registros judiciais e autoridades locais.
Em 2020, um homem na Califórnia atropelou 6 adolescentes, matando 3 deles, depois que eles fizeram uma brincadeira semelhante com ele. Ele foi condenado à prisão perpétua em 2023.