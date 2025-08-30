Morte de Donald Trump: verdade ou boato?

Rumores sobre a morte do presidente dos Estados Unidos tomaram conta das redes sociais, mas até agora não há confirmação oficial nem pronunciamento

Isabella Valverde - 30 de agosto de 2025

Donald Trump. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

O nome de Donald Trump voltou a dominar as redes sociais na madrugada deste sábado (30), depois que páginas de fofoca espalharam rumores de que o presidente dos Estados Unidos teria morrido.

Até agora, porém, não há nenhuma confirmação oficial nem pronunciamento da Casa Branca, da imprensa norte-americana ou de pessoas próximas ao republicano.

O episódio mostra como qualquer informação envolvendo Trump rapidamente ganha repercussão global.

Afinal, ele é uma das figuras políticas mais polêmicas e polarizadoras da atualidade: admirado por milhões de apoiadores fiéis e, ao mesmo tempo, alvo de duras críticas de adversários.

Mas afinal, quem é Donald Trump e por que seu nome tem peso tão grande em debates políticos, econômicos e até em boatos nas redes sociais?

Quem é Donald Trump?

Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946, no Queens, em Nova York. Filho do incorporador Fred Trump, cresceu em uma família de origem alemã e escocesa e, desde cedo, foi treinado para os negócios. Formou-se em Economia pela Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, em 1968.

Nos anos seguintes, assumiu e rebatizou a empresa da família como Trump Organization. Expandiu-se em hotéis, cassinos, arranha-céus e resorts de luxo, especialmente em Manhattan e Atlantic City.

O sobrenome virou marca global — sinônimo de ostentação e também de polêmicas, com ciclos de altos lucros e crises que levaram parte de seus empreendimentos à falência.

A projeção nacional veio com a televisão. A partir de 2004, Trump comandou o reality show The Apprentice, que consolidou sua imagem de empresário duro e midiático. O programa abriu caminho para um salto definitivo para a política.

Em 2015, anunciou candidatura pelo Partido Republicano com uma plataforma nacionalista e conservadora. Em 2016, contrariou previsões e derrotou a democrata Hillary Clinton, tornando-se o 45º presidente dos EUA.

O primeiro mandato foi marcado por cortes de impostos, endurecimento migratório, saídas de acordos internacionais e embates constantes com a imprensa. Também enfrentou dois processos de impeachment na Câmara — em 2019 e 2021 — e foi absolvido nas duas ocasiões pelo Senado.

Após a derrota para Joe Biden em 2020, manteve influência decisiva no Partido Republicano. Em 2024, liderou nova campanha presidencial e venceu Kamala Harris, então candidata democrata, em 5 de novembro, resultado certificado pelo Congresso em 6 de janeiro de 2025.

Trump tomou posse em 20 de janeiro de 2025 como 47º presidente dos Estados Unidos; JD Vance assumiu como vice-presidente.

Pelos números oficiais do Colégio Eleitoral, Trump somou 312 votos, contra 226 de Harris.

No segundo mandato, Trump tem mantido a agenda de linha dura na fronteira, reveses a regulações ambientais e promessas de novos cortes de impostos, além de reposicionar os EUA em disputas comerciais e em alianças estratégicas.

Na vida pessoal, foi casado três vezes e tem cinco filhos: Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany e Barron. A atual esposa é Melania Trump, primeira-dama entre 2017–2021 e novamente desde 2025.