Jovem vai para o Heana após sofrer acidente no Centro de Anápolis

Suspeita é de que vítima tenha sofrido fratura nas pernas depois de colisão

Augusto Araújo - 02 de setembro de 2025

Carro ficou destruído após colisão no Centro de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta deixou um jovem, de 29 anos, gravemente ferido na noite desta segunda-feira (1º), em Anápolis.

A colisão aconteceu por volta das 21h25, no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Rua Quintino Bocaiúva, no Setor Central.

Segundo informações preliminares, o motorista do Volkswagen Gol seguia pela Rua Rui Barbosa, no sentido ao Centro.

Ao atravessar o cruzamento, não teria percebido a aproximação da motocicleta, que trafegava pela Quintino Bocaiúva. Com isso, os veículos colidiram.

O condutor da moto sofreu escoriações e apresentava suspeita de fratura nos membros inferiores.

O jovem recebeu atendimento inicial por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O caso foi registrado em uma delegacia de Anápolis e agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!