Motociclista “mete migué” inacreditável e acaba preso após acidente de trânsito em Senador Canedo
Situação aconteceu no Conjunto Morada do Morro, localizado na região Noroeste da cidade da Região Metropolitana
Um motociclista, de 30 anos, acabou sendo preso nesta sexta-feria (29), após se envolver em um acidente de trânsito no Conjunto Morada do Morro, localizado na região Noroeste de Senador Canedo.
O curioso é que ele não foi preso pelo ocorrência em si, mas pelo que disse aos agentes de trânsito empenhados na ocorrência: de que era policial civil.
Ao perceberem que ele estaria armado e suspeitando da informação repassada pelo condutor da motocicleta, os agentes solicitaram apoio da Polícia Militar (PM).
Durante a abordagem e busca pessoal, os militares encontraram em poder do condutor da motocicleta, que reafirmou trabalhar em uma delegacia localizada no Parque Atheneu, em Goiânia, uma pistola calibre 9 mm.
Entretanto, os policiais constataram que o homem não possuía qualquer vínculo com a Polícia Civil (PC) e também não tem autorização para portar arma de fogo.
Por conta disso, o falso policial foi encaminhado para a Subdelegacia de PC de Senador Canedo, sendo indiciado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsa identidade.
Não é a primeira vez
Se for considerado os casos recentes em Goiás, se passar por uma autoridade policial não é um fato isolado no estado. O caso mais emblemático aconteceu em maio.
Na oportunidade, um jovem, de 27 anos, que se passava por um falso policial militar, foi preso em Goiânia. Pelas redes sociais, o suspeito ostentava diversos uniformes da corporação, de vários batalhões diferentes.
Além disso, ele ainda estaria utilizando o falso status de policial militar para realizar abordagens ilegais.
