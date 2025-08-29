Motociclista “mete migué” inacreditável e acaba preso após acidente de trânsito em Senador Canedo

Situação aconteceu no Conjunto Morada do Morro, localizado na região Noroeste da cidade da Região Metropolitana

Paulo Roberto Belém - 29 de agosto de 2025

Motociclista que se passou por falso policial foi preso em Senador Canedo (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 30 anos, acabou sendo preso nesta sexta-feria (29), após se envolver em um acidente de trânsito no Conjunto Morada do Morro, localizado na região Noroeste de Senador Canedo.

O curioso é que ele não foi preso pelo ocorrência em si, mas pelo que disse aos agentes de trânsito empenhados na ocorrência: de que era policial civil.

Ao perceberem que ele estaria armado e suspeitando da informação repassada pelo condutor da motocicleta, os agentes solicitaram apoio da Polícia Militar (PM).

Durante a abordagem e busca pessoal, os militares encontraram em poder do condutor da motocicleta, que reafirmou trabalhar em uma delegacia localizada no Parque Atheneu, em Goiânia, uma pistola calibre 9 mm.

Entretanto, os policiais constataram que o homem não possuía qualquer vínculo com a Polícia Civil (PC) e também não tem autorização para portar arma de fogo.

Por conta disso, o falso policial foi encaminhado para a Subdelegacia de PC de Senador Canedo, sendo indiciado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsa identidade.

Não é a primeira vez

Se for considerado os casos recentes em Goiás, se passar por uma autoridade policial não é um fato isolado no estado. O caso mais emblemático aconteceu em maio.

Na oportunidade, um jovem, de 27 anos, que se passava por um falso policial militar, foi preso em Goiânia. Pelas redes sociais, o suspeito ostentava diversos uniformes da corporação, de vários batalhões diferentes.

Além disso, ele ainda estaria utilizando o falso status de policial militar para realizar abordagens ilegais.

