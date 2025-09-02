O tempo máximo que os ovos podem ficar armazenados na geladeira, segundo especialistas

Magno Oliver - 02 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ASSERJ)

O ovo, atualmente, é um dos alimentos mais consumidos no dia a dia. Ele exige também uma atenção especial maior quanto ao tempo de armazenamento que muita gente não toma um certo cuidado. É preciso respeitar os prazos corretos de conservação de alimentos para evitar contaminações e problemas de saúde, segundo a ANVISA.

No caso de produtos de origem animal, os cuidados precisam ser redobrados. A temperatura da geladeira e o tempo de estocagem influenciam diretamente na qualidade do alimento. Quando se ultrapassa esses prazos, existe o risco de proliferação de bactérias que podem causar intoxicações e infecções graves no organismo.

De acordo com um estudo publicado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o ovo pode ficar de 3 a 5 semanas dentro do eletrodoméstico. Esse prazo garante que a textura, o sabor e os nutrientes sejam preservados. Além disso, é importante armazená-los corretamente, de preferência na embalagem original, longe de alimentos com odores fortes.

“Os ovos podem ser refrigerados de três a cinco semanas a partir do dia em que são colocados na geladeira. A data de validade geralmente expira durante esse período, mas os ovos estarão perfeitamente seguros para uso. Sempre compre ovos antes da data de validade ou EXP (validade) indicada na caixa. Para mantê-los seguros, leve os ovos direto para casa e guarde-os imediatamente na geladeira a 5º C ou um pouco menos. Deixe-os na embalagem e coloque-os na parte mais fria da geladeira e não na porta. Após um cozimento forte, os ovos podem ser armazenados por uma semana na geladeira”, cita o departamento em nota oficial publicada em seu site.

