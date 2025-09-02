Revelada identidade de homem morto a tiros no Jardim das Oliveiras, em Anápolis
Vítima foi morta com dois disparos de arma de fogo pelas costas, após dupla se aproximar de motocicleta
Foi revelada a identidade do homem morto a tiros no Jardim das Oliveiras, em Anápolis, na manhã desta terça-feira (02).
Jhonathan Leonardo Silva, de 35 anos, foi assassinado enquanto pilotava uma motocicleta pela Avenida Goiás.
Ele foi alvejado com dois disparos de arma de fogo pelas costas, após uma dupla se aproximar em outra motocicleta.
Segundo relato de testemunhas, o suposto autor dos disparos conduzia um veículo da cor roxa e utilizava uma camiseta cinza.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas a vítima morreu ainda no local.
Mais informações em instantes.
