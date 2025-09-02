Trio é preso em Goiás em posse de baterias de lítio, fios de cobre e placas de rede; prejuízo supera R$ 1,5 milhão

Estações Rádio Base, onde ficam antenas e equipamentos das operadoras, têm sido alvos constantes desse tipo de crime

Davi Galvão - 02 de setembro de 2025

Materiais tecnológicos foram apreendidos pela Polícia Militar (PM). (Foto: Divulgação)

Três homens foram presos em uma operação da Polícia Militar (PM) que mirou uma quadrilha especializada em furtar equipamentos de telecomunicações.

A ação contou com equipes da Força Tática do 8º BPM e apoio do serviço de inteligência do 2º CRPM e do 41º BPM. Segundo a PM, o grupo atuava em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Nerópolis e também em Palmeiras de Goiás, provocando prejuízos superiores a R$ 1,5 milhão.

Entre os materiais levados pelos criminosos estavam baterias de lítio avaliadas em cerca de R$ 12 mil cada, além de fios de cobre, placas de rede e outros aparelhos utilizados em torres de telefonia.

As prisões ocorreram na noite desta segunda-feira (1°) em diferentes locais. Dois suspeitos foram localizados em Goiânia e Aragoiânia, enquanto o terceiro foi encontrado em Aparecida de Goiânia, onde estava concentrada a maior parte dos objetos furtados.

Os detidos, com idades de 33, 34 e 37 anos, foram conduzidos à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e responderão por furto qualificado e receptação.

As chamadas Estações Rádio Base (ERBs), onde ficam antenas e equipamentos das operadoras, têm sido alvos constantes desse tipo de crime.

Além do prejuízo financeiro, a prática gera interrupções no sinal de internet e telefonia, comprometendo até o funcionamento de hospitais, escolas e serviços de emergência como PM, Bombeiros e Samu.

