Trio é preso em Goiás em posse de baterias de lítio, fios de cobre e placas de rede; prejuízo supera R$ 1,5 milhão
Estações Rádio Base, onde ficam antenas e equipamentos das operadoras, têm sido alvos constantes desse tipo de crime
Três homens foram presos em uma operação da Polícia Militar (PM) que mirou uma quadrilha especializada em furtar equipamentos de telecomunicações.
A ação contou com equipes da Força Tática do 8º BPM e apoio do serviço de inteligência do 2º CRPM e do 41º BPM. Segundo a PM, o grupo atuava em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Nerópolis e também em Palmeiras de Goiás, provocando prejuízos superiores a R$ 1,5 milhão.
Entre os materiais levados pelos criminosos estavam baterias de lítio avaliadas em cerca de R$ 12 mil cada, além de fios de cobre, placas de rede e outros aparelhos utilizados em torres de telefonia.
As prisões ocorreram na noite desta segunda-feira (1°) em diferentes locais. Dois suspeitos foram localizados em Goiânia e Aragoiânia, enquanto o terceiro foi encontrado em Aparecida de Goiânia, onde estava concentrada a maior parte dos objetos furtados.
Os detidos, com idades de 33, 34 e 37 anos, foram conduzidos à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e responderão por furto qualificado e receptação.
As chamadas Estações Rádio Base (ERBs), onde ficam antenas e equipamentos das operadoras, têm sido alvos constantes desse tipo de crime.
Além do prejuízo financeiro, a prática gera interrupções no sinal de internet e telefonia, comprometendo até o funcionamento de hospitais, escolas e serviços de emergência como PM, Bombeiros e Samu.
