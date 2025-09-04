Conheça a síndrome das Pernas Inquietas e por que ela causa tanto desconforto

Descubra por que muitas pessoas sofrem com sensações estranhas nas pernas durante a noite

Magno Oliver - 04 de setembro de 2025

(Foto: The Lazy Artist Gallery/ Pexels)

Movimentos involuntários nas penas, sensações estranhas, já aconteceu com você alguma vez durante a noite? Pois cuidado, isso pode ser a síndrome das pernas inquietas, um distúrbio neurológico que provoca uma necessidade irresistível de movimentar as pernas.

Quem sofre com a condição relata sensações desconfortáveis, como formigamento, coceira ou puxões nos membros inferiores. O problema costuma se intensificar à noite, prejudicando o sono e o descanso.

Os sintomas variam de intensidade, mas podem interferir significativamente na qualidade de vida. Durante o repouso, a vontade de mover as pernas se torna quase constante, obrigando a pessoa a levantar ou caminhar. Esse movimento proporciona alívio temporário, mas não resolve completamente o desconforto.

A causa da síndrome ainda não é totalmente compreendida, mas fatores genéticos e alterações na dopamina, neurotransmissor ligado ao controle motor, estão envolvidos. Deficiências de ferro e doenças crônicas, como insuficiência renal, também podem contribuir para o surgimento do distúrbio.

O Instituto do Sono explica que o diagnóstico é feito principalmente por meio de avaliação clínica e histórico detalhado de sintomas. Em alguns casos, exames laboratoriais, como polissonografia, são solicitados para identificar deficiências ou condições associadas. Embora não exista cura definitiva, tratamentos incluem mudanças no estilo de vida, suplementação e medicação para controlar os sintomas.

Para conviver melhor com a síndrome, especialistas recomendam atividades físicas leves, horários regulares de sono e evitar estimulantes à noite, como café e álcool. Com acompanhamento médico adequado, é possível reduzir o desconforto e melhorar a qualidade de vida, mesmo diante do distúrbio.

