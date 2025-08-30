Estudo revela: quanto tempo de sono você realmente precisa para viver mais

Compreender esse tema é essencial para quem busca mais disposição, bem-estar e longevidade

Pedro Ribeiro - 30 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

O tempo de sono é um dos fatores mais importantes para a saúde, mas será que você sabe exatamente quantas horas precisa dormir por noite para viver mais e melhor?

Pesquisadores têm mostrado que não basta apenas deitar na cama e descansar.

A qualidade do sono e o equilíbrio entre poucas ou muitas horas fazem toda a diferença.

Por isso, compreender esse tema é essencial para quem busca mais disposição, bem-estar e longevidade.

Estudo revela: quanto tempo de sono você realmente precisa para viver mais

Dormir bem não é luxo, é necessidade. Estudos comprovam que o tempo de sono adequado ajuda a regular hormônios, fortalece o sistema imunológico e melhora a memória. Além disso, noites mal dormidas aumentam o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e até depressão. Ou seja, a quantidade de horas que você dorme está diretamente ligada à sua expectativa de vida.

Quantas horas são recomendadas

Pesquisadores apontam que a média ideal varia de acordo com a idade. Para adultos, entre 7 e 9 horas de sono por noite é o que garante melhor funcionamento do organismo. Dormir menos de 6 horas, ou mais de 10 horas regularmente, pode estar associado a maiores riscos de problemas de saúde. O segredo está no equilíbrio: nem pouco, nem demais.

Tempo de sono e longevidade

Um dos pontos mais interessantes dos estudos é a relação entre tempo de sono e envelhecimento saudável. Pessoas que mantêm um padrão constante de horas adequadas de descanso vivem mais e com mais qualidade. O corpo se recupera, as células se renovam e o cérebro trabalha de forma mais eficiente. Em contrapartida, quem tem noites curtas ou excessivamente longas pode sofrer com desgaste precoce.

Como melhorar a qualidade do sono

Não adianta apenas controlar o relógio. É preciso também investir em boas práticas que favorecem o sono. Ter horários regulares, evitar cafeína à noite, reduzir o uso de telas antes de dormir e manter um ambiente tranquilo e escuro são medidas que fazem diferença. Com isso, além de respeitar o tempo de sono ideal, você garante que o descanso seja realmente reparador.

A importância de ouvir o corpo

Cada pessoa tem necessidades individuais, e ouvir os sinais do corpo é fundamental. Se você dorme as horas recomendadas, mas ainda acorda cansado, pode ser hora de investigar distúrbios como apneia ou insônia. O acompanhamento médico é sempre indicado para ajustar hábitos e prevenir doenças.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!