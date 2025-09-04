Família de mulher que deu entrada na Santa Casa de Anápolis com quadro de aborto se posiciona; hospital se defende

Procurado pela reportagem, familiar revelou que advogado já foi acionado

Gabriella Pinheiro - 04 de setembro de 2025

Fachada da Santa Casa. (Foto: Bruno Velasco / Divulgação)

A família da mulher, de 30 anos, que deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis na terça-feira (03), após sofrer um aborto de uma gestação de cinco semanas, indicou que deve tomar as medidas cabíveis assim que ela se recuperar. O caso veio à tona após um médico plantonista orientar uma enfermeira a acionar a Polícia Militar (PM) por suspeitar de que a perda do feto foi provocada.

A informação sobre a procura jurídica foi revelada pelo irmão da paciente em uma postagem do Portal 6, logo após uma internauta ressaltar que a mesma deveria registrar uma ocorrência na polícia, além de fazer reclamações nos respectivos conselhos e entrar com uma ação por reparação de dano moral.

“Faremos isso assim que minha irmã se recuperar”, disse ele.

A reportagem procurou o familiar responsável pelo relato na postagem para tentar obter mais informações sobre o estado de saúde da mulher e um parecer sobre o caso. Ele, porém, alegou que atualizações serão repassadas apenas por meio de um advogado, em breve.

Diante da repercussão, o Portal 6 também buscou um posicionamento da Santa Casa de Misericórdia. Em nota oficial, a instituição afirma que a paciente em questão foi “prontamente admitida na unidade hospitalar” na data do ocorrido e que segue internada na instituição.

O hospital alega que a conduta médica adotada seguiu todos os protocolos estabelecidos, em estrita observância ao ordenamento jurídico, e reafirma o compromisso com a vida, a ética e a responsabilidade no cuidado à saúde, permanecendo íntegro na assistência humanizada a todos os pacientes e familiares.

Em tempo

Toda a situação ocorreu no final da noite de terça-feira (03), quando a mulher deu entrada na unidade acompanhada da mãe, de 50 anos.

Aos médicos, ela relatou que, por volta das 17h, sentiu cólica abdominal, foi até o banheiro e uma forte dor a atingiu. Ao olhar no vaso, viu o feto, e afirmou que a mãe teria dado descarga.

Ela procurou o hospital cerca de duas horas depois, relatando sangramento e dores semelhantes a cólica. A equipe médica teria solicitado exames de gravidez, mas a paciente apresentou apenas imagens do feto abortado.

Diante do caso, foi solicitado apoio da equipe de enfermagem para providências jurídicas, uma vez que o feto foi descartado. A Polícia Militar (PM) teria orientado que os profissionais incomodados registrassem um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia (DP), a fim de que uma investigação seja iniciada.

Leia a nota na íntegra:

A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, por meio desta nota, vem a público esclarecer os fatos veiculados na imprensa, relacionados ao atendimento emergencial de uma gestante no dia 03/09/2025.

Inicialmente, informamos que a paciente em questão foi prontamente admitida na unidade hospitalar no dia

03/09/2025 e segue internada em nossa Instituição. Apesar da divergência de informações apresentadas, esclarecemos que a conduta médica adotada seguiu todos os protocolos estabelecidos, em estrita observância ao ordenamento jurídico.

Reafirmamos o nosso compromisso com a vida, a ética e a responsabilidade no cuidado à saúde, permanecendo íntegros na assistência humanizada a todos os pacientes e familiares.

