Mulher deu entrada na Santa Casa de Anápolis com quadro de aborto e médico mandou enfermeira chamar a polícia

Rápidas apurou que a criminalização da paciente teve início antes mesmo da equipe realizar exames para saber se o quadro era espontâneo ou induzido

Danilo Boaventura - 04 de setembro de 2025

Fachada da Santa Casa. (Foto: Bruno Velasco / Divulgação)

Uma mulher, de 30 anos, deu entrada na Santa Casa de Anápolis, no final da noite de terça-feira (03), relatando ter sofrido um aborto de uma gestação de cinco semanas.

Porém, antes mesmo de realizar qualquer exame para determinar se o quadro era espontâneo ou provocado, um médico plantonista orientou uma enfermeira a acionar a Polícia Militar (PM) por suspeita de aborto provocado.

A paciente estava acompanhada de sua mãe, de 50 anos.

A equipe médica queria ver exames de gravidez e ultrassom obstétrico, mas a paciente apresentou apenas imagens do feto abortado.

Ao chegar no local, a PM teria orientado que os profissionais incomodados registrassem um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia (DP) afim de que uma investigação seja iniciada.

